[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 고단백 셰이크 ‘요밀(YO! MEAL) 팥빙수 맛’을 선보인다고 21일 전했다.

제품은 프로틴 셰이크인 ‘요밀(YO! MEAL)’의 추가 품목이다. 이번에는 국산 팥과 콘플레이크로 추억의 디저트 맛을 구현했다. 여기에 씹히는 토핑을 넣어 식감을 살렸다.

고단백, 고식이섬유 제품으로 파우치 1개로 한 끼에 필요한 단백질 20g을 간편하게 채울 수 있다. 식이섬유는 하루 필요량의 28%인 7g도 섭취할 수 있다. 여기에 포스트바이오틱스까지 추가 설계했고 트랜스지방은 뺐다. 동물성 단백질(유청단백질)과 유당이 없는 식물성 단백질(대두단백질)을 함께 배합했다.

‘요밀 팥빙수맛’은 간편 파우치형이다. 물만 채워 흔들면 완성된다.

요밀 제품 패키지도 새롭게 선보였다. 신제품인 ‘요밀 팥빙수맛’뿐 아니라 ‘요밀 오리지널 요거트’와 ‘요밀 스트로베리 요거트’까지 모두 산리오의 인기 캐릭터인 포차코, 시나모롤, 마이멜로디를 패키징 디자인에 활용했다.

티젠은 이번 신제품을 올리브영 온라인몰과 오프라인 매장에서 처음 선보인다. 오는 29일 낮 12시에는 올영라이브를 통해 ‘요밀 팥빙수맛’과 ‘요밀 오리지널 요거트’, ‘요밀 스트로베리 요거트’까지 요밀 3종을 모두 44% 할인 판매할 예정이다.

티젠 관계자는 “기존에 없던 K-디저트 맛으로, 보다 달콤하고 건강하게 단백질을 섭취할 수 있는 제품”이라고 소개했다.