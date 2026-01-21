[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문 기업 면사랑은 냉장 생면 제품 ‘쫄깃한 생칼국수’를 출시했다고 21일 밝혔다. 집에서도 전문점 칼국수의 면 식감을 구현할 수 있도록 이번 제품을 기획했다.

‘쫄깃한 생칼국수’는 반죽의 치댐과 숙성 공정을 통해 부드러우면서도 쫄깃한 면 식감을 구현한 것이 특징이다. 다가수 숙성과 수연·수타 제면 방식을 적용해 칼국수 특유의 면발 구조를 살렸다. 조리 후에도 면이 쉽게 퍼지지 않아 국물 요리부터 비빔칼국수까지 폭넓게 활용할 수 있다.

면사랑의 ‘프리미엄 만능바지락육수’와 ‘요리비법만능비빔장’을 함께 사용하면 별도의 재료 준비 없이 칼국수 요리를 손쉽게 완성할 수 있다. 샤브샤브나 낙지볶음 등 한식 요리의 사리로도 활용된다.

제품은 1kg 기준 6인분 구성이다. 1인분씩 나눠 담아 필요한 만큼만 꺼내 사용할 수 있다.

신제품은 네이버 면사랑 브랜드스토어에서 만나볼 수 있다. 오는 26일부터 쿠팡 등 주요 온라인 채널을 통해 판매한다.

면사랑 관계자는 “칼국수는 면발이 곧 맛을 좌우하는 메뉴인만큼, 생면의 장점을 살려 국물과 가장 잘 어울리는 ‘면발 완성도’에 집중했다”라며 “최근 냉동면 간편식에 집중해온 면사랑은 생면 라인업도 확대해 면을 사랑하는 고객들의 선택지를 넓힐 계획”이라고 말했다.