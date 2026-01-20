하루에 채혈 2번씩 하고 피가 사라졌다고 또다시 재방문 요청 “병원실수 분명한데도 거만하게 채혈비 또 받아” ‘동네병원보다 못한 분당서울대병원 시스템 상업경영’ 도마위 피해환자 실비보험 청구도 못해…보험회사 납득못해

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자] 국내 최고 권위를 가진 분당서울대병원 시스템이 엉망이다.

채혈한 피가 사라졌다.

1명의 환자에게 피를 뽑고,뽑고, 또 뽑고 모두 3차례나 채혈하는 소동이 빚어졌다. 충격적인 사실은 병원실수 임이 인정하고도 ‘돈 독’에 채혈비를 또 받아 ‘상업적인’ 상당수 동네의원급보다 더 못하다는 지적이 나온다. 동네의원조차 자신들의 실수이면 돈을 또다시 받지 않는다.

사연은 이렇다.

동네 병원에서 췌장 이상과 류마티스 관절염 판정을 받은 A씨는 의사소견서를 받아 1시간 30분거리의 분당서울대병원에 예약했다. 첫 예약일은 1월6일 오후 2시10분소화기센터 황진혁교수였다. 복부 CT 처방을 받았다. 이날 황 교수는 채혈과 복부CT 검사를 8일 받도록했다. 8일 오후 3시 류마티스내과 표정운 교수 진료도 있었다. 표교수는 채혈과 X-레이 사진을 찍도록했다. 약 처방도 해줬다. A씨는 이미 이날 오전에 이미 소화기 내과쪽에서 채혈했으니 그걸로 류마티스 내과에서 검사하면 안되겠냐고 물었더니 안된다고 했다. 이날 2차례 채혈이 이뤄졌다.

문제는 3번째다.

지난 19일 분당서울대병원에서 급한 전화가 왔다. “하루에 채혈 2번한 것은 맞는데 1건의 피가 사라졌다”며 “22일 진료가 있으니 20일 급히 재방문해달라”고 요청했다. “어떻게 된 것이냐는 질문에 직원은 횡설수설했다”고 A씨는 말했다. 직원은 병원측 실수임을 분명히 환자 A씨에게 알렸다.

하지만 A씨는 강추위가 온 20일 오후 11시 20분경 분당서울대병원 원무팀에 도착해 이러한 사실을 알렸는데 채혈비 3만9400원을 달라고 또다시 요구해 지불해야만했다. “이번 법이 어디있냐”는 질문에 묵묵부답이다. 할 수 없이 세번째 채혈비를 수납하고 채혈실로 향했다.

A씨는 병원측 실수가 분명해 또 피를 뽑았는데 채혈비를 또다시 내라는 것에 분통을 터트렸다.

그는 “한국 최고 병원의 수치이자 망신”이라며 “병원 시스템ㅇㄴ 엉망진창인데 국내 최고 인증병원”이라고 홍보해온 분당서울대병원을 질타했다. 채혈을 하는 동안 채혈실 간호사는 A씨의 불평에 관심없다는 듯 대꾸조차 하자않았다. A씨는 “채혈 간호사 표정이 나하고 무슨 상관인듯한 표정이어서 몹시 불쾌했다”고 했다.

마지막 세번째 진료비계산서와 영수증을 자세히 살펴보니 2건의 채혈결과가 모두 류마티스내과로 보내진것으로 보인다. 내부적으로 나누면 될 것 같지만 그렇게는 안된다고 했다. 마지막 피 진료비 영수증에는 소화기센터 황진혁 교수라고 적혀 있었다.

A씨는 “서울대병원에 명의가 많다고 알려졌지만은 시스템은 동네 병원병원보다 못하다”며 “피를 빨아먹는 드라큐라(Dracula)병원”이라고 말했다.

A씨는 22일 소화기센터에서 복부 CT결과와 류마티스 결과를 오전과 오후로 나눠 진료받는다.

그는 “기사 제보로 분당서울대병원에서 엉터리 시스템으로 복수할까봐 걱정된다”고 했다.

분당서울대병원은 예약하기도 힘든 병원으로 꼽힌다. 항상 환자들로 붐빈다. 하지만 병원시스템 특히, 채혈시스템은 엉망이다. 약국도 엄청나게 멀다. 이정도면 이재명 대통령이 우리나라 최고 병원이라는 분당서울대병원 시스템을 조사해 엄벌에 처해 서민들이 다시는 피해를 입지않도록 해야한다는 지적도 나온다.