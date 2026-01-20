[헤럴드경제=김보영 기자] 러시아 극동 캄차카 반도에 기록적인 폭설이 쏟아지면서 도시 전체가 마비됐다.

지난 13일(현지시간)부터 캄차카에는 나흘간 폭설이 이어지며 주택가와 도로, 건물들이 온통 눈으로 뒤덮였다. 일본 북부 연안 오호츠크해에서 발생한 강력한 저기압이 반도를 강타한 영향이다.

캄차카 수도 페트로파블롭스크-캄차츠키에는 하루 최고 39cm의 눈이 내렸는데, 이는 월평균 강설량의 60%를 넘는 양이다. 이달 들어 16일까지 도시의 누적 적설량은 170cm에 달했으며, 일부 지역은 250cm를 넘어섰다. 주민들 사이에서는 최대 5m 높이의 눈더미가 쌓였다는 증언도 나왔다.

베라 폴랴코바 캄차카 수문기상센터장은 “이런 극단적인 폭설은 1970년대 초반이 마지막으로 매우 드문 사례”라고 말했다.

폭설로 주민들이 눈에 갇히는 상황도 속출했다. 일부는 건물 출입구의 눈을 치워 이동했고, 다른 일부는 저층 창문을 통해 빠져 나오기도 했다. 인터넷상에서는 아파트에 쌓인 눈 위로 주민들이 올라가 스키나 썰매를 타는 영상이 확산되며 화제가 되고 있다.

인명 피해도 잇따르고 있다. 지난 15일에는 2층짜리 아파트 건물 지붕에서 떨어진 눈에 파묻혀 63세 남성 등 2명이 숨지기도 했다. 한 현지 주민은 소셜미디어를 통해 “구급차가 집까지 갈 수 없어 환자들이 손으로 옮겨지고 있다”고 전했다.

페트로파블롭스크-캄차츠키는 사망 소식이 전해진 후 도시 전역에 비상사태를 선포하고, 항공 교통과 대중교통 운행을 중단하도록 했다. 주민들에게는 재택근무를 권장하고, 아동과 청소년은 실내에 머물도록 했다. 이에 따라 학교와 대학 수업은 취소되거나 온라인으로 전환됐다.

제설 장비가 24시간 가동되고 있지만, 막대한 적설량으로 작업은 더디게 진행되고 있다. 수도 지역에서는 쓰레기 수거 차량이 마당에 접근하지 못해 수거 작업이 거의 중단된 상태다.

블라디미르 솔로도프 캄차카 주지사는 긴급회의에서 “도로의 상황이 위기를 맞았다”며 “오는 21일까지 모든 주요 도로가 정리되고 교통이 정상적으로 복구되도록 기한을 설정했다”고 밝혔다.