서울 강남구 코엑스 3층 오디토리움서 개최

[헤럴드경제=신동윤 기자] 디지털자산·블록체인 전문 기업 유스메타(YOUTHMETA)가 오는 2월 7일 오후 1시 서울 강남구 코엑스 3층 오디토리움에서 ‘2026 디지털자산 블록체인 컨퍼런스’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 급변하는 디지털자산 시장 환경 속에서 산업의 현재 흐름과 향후 방향성을 짚어보는 대규모 오프라인 행사로, 기술·시장·미디어 관점을 아우르는 강연 중심 프로그램으로 구성됐다. 단기적인 가격 전망이나 특정 자산에 대한 예측보다는, 불확실성이 커진 시장에서 시장을 바라보는 기준과 흐름을 정리하는 데 초점을 맞췄다는 점이 특징이다.

유스메타는 인공지능(AI) 기술을 기반으로 디지털자산 시장 데이터를 분석하고, 시장 흐름을 보다 구조적으로 이해할 수 있도록 돕는 차트 분석 및 트레이딩 보조 솔루션을 개발·운영하는 기업이다.

이번 행사에서는 강연 프로그램과 함께 참여자들이 실제 시장 데이터를 기반으로 차트 흐름을 살펴보는 실습형 세션도 마련된다. 해당 세션은 특정 자산의 가격을 예측하거나 매매 성과를 겨루는 방식이 아니라, 차트를 읽는 기준과 시장 흐름을 해석하는 과정을 직접 경험해보는 데 목적을 두고 진행될 예정이다.

이와 함께 미디어와 시장을 대표하는 연사들의 강연도 예정돼 있다.

최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사는 ‘언론인이 보는 블록체인 세상’을 주제로 디지털자산을 둘러싼 미디어 환경과 산업 구조에 대해 이야기할 예정이다. 또 유튜브 채널 ‘알고란TV’를 운영 중인 고란 대표는 ‘유명 유튜버가 바라보는 코인 시장의 미래’를 통해 투자자 관점에서의 시장 흐름과 변화에 대해 분석한다.

유스메타 측은 이번 컨퍼런스가 이론 중심의 정보 전달에 그치지 않고, 참여자들이 시장을 보다 입체적으로 이해하고 각자의 판단 기준을 점검하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

유스메타 관계자는 “다양한 관점의 강연과 함께 실제 시장 데이터를 살펴보는 과정을 통해 디지털자산 시장을 바라보는 시야를 넓히는 시간이 되길 바란다”고 말했다.