[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 다가오는 ‘설 기프트 상품’을 선보이고, 스타벅스 앱 온라인 스토어에서 사전 예약을 시작한다고 20일 전했다.

올해는지난해 대비 사전예약 기간을 2배 늘렸다. 20일 오전 10시부터 2월 2일 오전 10시까지 14일간 사전예약을 진행한다.

이번 설 기프트 상품은 5만 원 내외의 상품들로 구성했다. ‘아몬드 정과 세트’, ‘피넛초코찰떡파이’, ‘어쏘티드 쿠키 틴 세트’ 등 설 쿠키 세트 3종도 있다.

이와 함께 파래김 맛과 땅콩 맛 두 가지로 출시되는 ‘우리쌀 전병’도 제공한다. 20일부터 오프라인 매장에서만 판매한다. 특히 매장에서는 설 기프트 푸드 구매 시 명절 분위기가 물씬 느껴지는 노리개 모양의 행택 포장 서비스를 추가 제공한다.

커피 기프트로는 스타벅스의 프리미엄 스틱 커피인 비아(VIA)를 다양하게 경험할 수 있는 ‘비아 어소트먼트 세트’가 있다. 온라인 스토어 한정으로 재출시된다. ‘오리가미 & 머그 2P 세트’는 스타벅스의 역사를 느낄 수 있는 원두 파이크 플레이스 드립백과 사이렌 로고가 음각된 도자기제 머그를 함께 구성했다.

신규 출시되는 굿즈인 ‘버라이어티 타월 3P 세트’도 있다. 세트 구매 시 쿠폰 적용가 최대 33% 할인한다. 이 외에 ‘스태카 컬러 머그볼 3P’, ‘단테 텀블러 4종’ 등이 있다.

사전 예약하는 고객에게는 구매 가격 조건 없는 전 상품 무료배송 혜택과 발송일 지정 서비스를 제공한다. 발송일 지정 서비스는 1월 27일부터 2월 11일 중 토요일을 제외한 총 14일의 날짜 중 택배 발송일을 지정하여 예약 주문이 가능한 서비스다.

또한 스타벅스 리워드 회원을 대상으로 등급별 세뱃돈 쿠폰이 선착순 지급된다. 골드 회원은 5만원 이상 구매 시 1만 원, 그린·웰컴 회원은 3만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 금액대별 장바구니 할인 혜택을 통해 최대 20% 중복 할인이 가능한 할인 쿠폰도 추가 제공한다. 설 쿠키 세트, 커피, 핸들 글라스 세트 등 추천 기프트 상품 구매 시 별 3개가 추가 적립된다.

설 사전 예약 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게는 ‘베어리스타 액막이 마그넷’ 4종 중 1종도 랜덤(무작위) 증정한다. 카카오톡 선물하기, 혹은 온라인 스토어 일반 주문 시에는 각인 텀블러 행택 포장 서비스도 만나볼 수 있다.

스타벅스는 온라인 스토어에서 이번 설 기프트 커피와 굿즈를 구매하는 고객에게 설 전용 다회용백을 별도로 제공한다.

안수빈 스타벅스 커머스 팀장은 “민족 대명절 설을 맞아 소중한 사람에게 부담 없이 선물하기 좋은 상품들로 명절의 의미를 따뜻하게 나눌 수 있도록 준비했다”라고 말했다.