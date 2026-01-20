[리얼푸드=육성연 기자] 건강기능식품 전문기업 CJ웰케어가 2026년 설 명절을 맞아 건강 선물세트 48종을 선보인다고 20일 밝혔다.

설 선물세트는 흑삼을 중심으로 자연건강, 장 건강, 관절 건강, 이너뷰티 등 다양한 카테고리로 구성됐다.

먼저 CJ웰케어는 ‘한뿌리’ 흑삼 선물세트를 진액, 스틱, 정, 환 등 다양한 형태로 마련했다. 특히, 흑삼대보 적마 에디션은 병오년 붉은말의 해를 기념해 설 한정 패키지로 출시됐다. 기존 흑삼대보 제품에 새해의 기운과 활력을 상징하는 디자인을 적용했다. 이와 함께 ‘흑삼지천보 진녹’, ‘흑삼지천보 스틱’, ‘흑삼지천보 정’ 등 흑삼 기반 제품들도 설 명절 선물 수요를 고려해 세트 구성으로 마련됐다.

‘블랙레몬스틱’ 선물세트도 새롭게 선보인다. ‘블랙레몬스틱’은 흑삼 농축액에 유기농 레몬을 더한 스틱형 제품이다. 홍삼 제품군에서는 절편형 제품 ‘한뿌리 홍삼절편’을 신규 선물세트로 구성했다.

자연건강 카테고리 선물세트도 함께 구성됐다. 석류, 흑마늘, 배도라지, 양배추, 브로콜리 등 식물성 원료를 기반으로 한 제품군이다. ‘자연건강 석류콜라겐’, ‘자연건강 흑마늘달임’, ‘자연건강 배도라지’, ‘양배추&브로콜리골드’ 등이다.

이와 함께 ‘바이오코어 500억 유산균’, ‘바이오코어 피부면역 유산균’ 세트와 ‘뮤코다당밴 콘드로이친 세트’, ‘관절오만보 콘드로이친’ 선물세트도 마련됐다. 또한 ‘닥터뉴트리 멀티비타 이뮨샷’, 신규 디자인을 적용한 ‘메모리메이트 강녕에디션’을 비롯해 멀티비타민, 이너뷰티, 효소 및 헬스푸드 카테고리 선물세트도 설 시즌에 맞춰 운영된다.

CJ웰케어는 오는 2월 12일까지 네이버 공식 브랜드스토어에서 기획전을 진행한다. 행사에서는 다양한 건강 선물세트를 최대 55% 할인가에 만나볼 수 있다. 또한, 80만원 이상 구매 후 리뷰를 남긴 고객에게는 추첨을 통해 순금 1돈을 증정한다. 50만원 이상 구매한 고객에게는 서울 시내 5성급 호텔 숙박권 50만원권을, 5만원 이상 구매한 고객에게는 치킨전문점 기프트카드를 받을 수 있는 기회를 제공한다.

CJ웰케어 관계자는 “이번 설 선물세트는 명절의 의미와 일상 건강 관리 니즈를 함께 고려해 구성했다”라고 밝혔다.