[리얼푸드=육성연 기자] 시그니엘 서울이 핫 초콜릿과 킹스베리로 구성한 ‘쇼콜라 쇼 드 시그니엘(Chocolat Chaud de SIGNIEL)’을 선보인다고 20일 전했다. 시그니엘 서울 79층 ‘더 라운지’에서 내달 28일까지 만나볼 수 있다.

이번 이벤트는 프렌치 스타일의 핫 초콜릿 2잔을 비롯해 킹스베리, 바닐라 샹티 크림, 버터 크루아상으로 구성했다.

킹스베리는 일반 딸기보다 2~3배 큰 크기와 단단한 과육이 특징이다. 높은 당도와 풍부한 과즙을 자랑하는 프리미엄 국산 품종 딸기다. 이번 메뉴는 생크림과 바닐라 빈이 어우러진 ‘바닐라 샹티 크림’이 킹스베리, 크루아상과 만났다.

시그니엘 서울은 객실 패키지 ‘테이스트 오브 윈터(Taste of Winter)’도 함께 마련했다. 객실 1박과 ‘쇼콜라 쇼 드 시그니엘’ 세트 구성이다. 패키지 고객에게는 아메리카노 2잔을 추가 특전으로 제공한다. 2월 26일까지 공식 홈페이지를 통해 예약하면 된다. 투숙 가능 기간은 2월 28일까지다.

시그니엘 서울 관계자는 “쌀쌀한 겨울, 몸을 녹여줄 핫 초콜릿 세트를 시그니엘 서울의 초고층 파노라마 뷰와 함께 즐길 수 있도록 준비했다”라고 전했다.