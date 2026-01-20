재가열 시 식중독↓·맛 변화 적어 기내선 단맛과 짠맛↓·감칠맛 상승

[리얼푸드=육성연 기자] 비행기를 타면 기내식으로 제공되는 단골 메뉴가 있다. 삶은 채소와 후식으로는 나오는 차가운 과일이다.

메뉴 중 고기나 해산물 또는 채식 식단을 골라도 찐 감자·아스파라거스·당근·브로콜리 등의 삶은 채소는 대부분 동일하게 제공된다. 여기에는 기내식의 과학적 비밀이 숨어 있다.

기내에서는 굽거나 튀긴 채소보다 삶은 채소의 맛이 유리하다. 재가열 후 식감의 변화가 적어서다. 볶거나 튀긴 음식은 다시 데우면 푸석하거나 눅눅해지기 쉽다. 하지만 삶은 채소는 수분 함량이 높아 비행기에서 다시 가열해도 맛의 변화가 거의 없다.

이유는 또 있다. 식중독 위험을 최소화하기 위해서다. 기내식은 지상에서 조리한 후 비행기로 운반해 재가열해 제공한다. 이 과정에서 생채소 대신 삶거나 찌는 조리법은 식중독 위험을 줄일 수 있다.

식중독을 막기 위한 노력은 기장과 부기장의 기내식에서도 엿볼 수 있다. 기장과 부기장은 서로 다른 메뉴를 먹는다. 식중독 사고가 동시에 일어나는 것을 방지하기 위해서다.

후식 과일의 경우, 유난히 차갑게 제공된다. 이는 낮은 온도가 단맛을 더 끌어올리기 때문이다. 과일 속 과당은 온도가 낮을수록 단맛이 강해진다. 기내에서 ‘둔해진 미각’을 보완할 수 있다.

비행기에서 먹는 음식은 지상에서 먹는 맛과 차이가 있다. 과학전문가들에 따르면 지상에서 10㎞ 이상 오르면 기압이 낮아져 후각과 미각이 둔해진다.

후각이 둔해지는 이유는 기내에서 냄새 분자를 포함한 기체의 부피가 팽창해서다. 단위 부피당 냄새 분자의 수가 감소하면서 후각 기능이 떨어진다.

미각 역시 비행기의 낮은 습도 때문에 기능이 떨어진다. 비행기 내부 습도는 12% 정도로 매우 낮다. 비행기가 이륙 후에는 습도가 낮은 바깥 공기를 내부로 순환하므로 기내 습도가 낮아진다. 이 상태에선 코점막이 마르고 침도 줄어들어 맛을 느끼는 기능이 떨어진다. 물 분자가 후각 수용체 간의 상호작용을 해서다. 입이나 코가 마르면 상호작용이 제대로 이뤄지지 않는다. 동일한 음식이라도 기내식이 맛없게 느껴지는 이유다.

미각 중에서도 특히 단맛과 짠맛을 덜 느낀다. 실제 독일 연구기관 프라운호퍼 협회에서 발표한 연구에 따르면, 기내에서는 단맛과 짠맛을 느끼는 기능이 평소보다 약 30% 낮아졌다.

반면 감칠맛은 더 강하게 느낀다. 비행기 미국 코넬대학교 식품과학부 로빈 댄도 교수 연구팀은 ‘실험심리학저널’에 실린 논문에서 비행기의 기압과 소음은 단맛을 느끼는 능력을 둔하게 하고, 감칠맛은 더 강하게 느끼게 만든다고 밝혔다.

단맛보다 감칠맛이 강한 토마토주스는 기내에서 인기 음료다. 독일 항공사 루프트한자(Lufthansa)는 자사 연구를 통해 기압과 소음으로 기내에서 토마토주스를 찾는 사람들이 많다는 사실을 발표하기도 했다.