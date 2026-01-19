[리얼푸드=육성연 기자] 나라셀라가 일본 효고현 명문 사케 양조장 메이조주조의 사케 ‘메이조 준마이다이긴죠 마루 와라이’를 국내에 처음 선보인다.

‘메이조 준마이다이긴죠 마루 와라이’는 1864년 설립된 이마이 주조를 기반으로, 1966년 히메지시 내 6개 양조장이 합병해 탄생한 메이조주조에서 생산됐다. 전통적인 장기 저온 숙성 방식과 수작업 누룩 제조 방식을 고수하고 있다.

‘마루 와라이’는 ‘웃음’을 콘셉트로 한 준마이다이긴죠다. 사케를 즐기는 순간이 자연스러운 미소와 행복으로 이어지기를 바라는 의미를 담았다. 주원료로는 주조호적미의 왕이라 불리는 야마다니시키와 고햐쿠만고쿠를 사용했다. 일본 효고현 하리마 지방의 천연수와 긴죠 효모를 활용해 장기 저온 발효 과정을 거쳤다.

화려한 긴죠 향과 감칠맛, 청량함이 특징으로 식중주로 즐기기에 적합하다. 알코올 도수는 15~16%, 정미율은 50%다.

‘메이조 준마이다이긴죠 마루 와라이’는 나라셀라 직영점(나라셀라 리저브, 와인픽스)과 전국 코스트코 매장에서 판매된다.

나라셀라 관계자는 “‘메이조 준마이다이긴죠 마루 와라이’는 일본 사케 본연의 정제된 향과 맛을 유지하면서도 일상에서 부담 없이 즐길 수 있도록 균형감을 강조한 제품”이라고 소개했다.