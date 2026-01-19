[리얼푸드=육성연 기자] 일본 주류 수입 전문기업 니혼슈코리아는 에토 사케 ‘와카에비스 준마이 에토츠보 히노에우마’를 선보인다고 19일 밝혔다.

와카에비스 에토츠보는 매년 그해를 상징하는 십이지신을 테마로 출시되는 에토 시리즈다. 올해는 ‘붉은 말의 해’인 만큼 제품도 화려하고 역동적으로 표현했다. 일본의 유명 전통공예사 우에다 사이호가 직접 디자인한 입체적인 도자기 병이다. 하단의 붉은색 톤의 받침과 장인의 나무 팻말은 신년의 복을 부르는 장식품이다.

와카에비스 에토츠보는 일본 미에현 지역 사케다. 이곳에서 생산된 쌀과 물로 빚어낸 준마이 사케다. 알코올 도수 15%, 용량 620ml로 구성된다. 부드러운 감칠맛과 쌀 특유의 풍미가 특징이다. 차게 즐기면 보다 산뜻한 인상을 준다. 데워서 즐기면 부드러운 질감이 살아난다.

가격은 19만원대다. GS25의 스마트오더인 와인25플러스, 편의점CU의 주류 스마트오더인 ‘CU바(BAR)’, 이마트 스마트오더 와인그랩 및 보틀벙커 3개점(잠실점, 서울역점, 상무점)과 니혼슈코리아 직영 소매점 브라이트몰, 주요 바틀샵 등에서 구매할 수 있다.

니혼슈코리아 관계자는 “와카에비스 에토츠보는 천혜의 자연환경을 가진 미에현에서 탄생한 제품으로 새해 시즌 한정 수량으로만 출시된다”라며 “역동적 말의 기운을 담은 병 디자인과 준마이 사케 특유의 맛을 경험할 수 있다”라고 소개했다.