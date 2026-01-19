[리얼푸드=육성연 기자] 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 호텔이 병오년 새해를 맞아 ‘황금빛 시작’을 콘셉트로 한 F&B 프로모션 ‘골든 아워 (Golden Hour)’를 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 호텔 29층 루프탑 바 M29에서 진행되는 신년 해피아워다. 골든 아워에 맞춰 운영된다. 여의도와 한강 전경을 한눈에 내려다볼 수 있는 루프탑 공간에서 무제한 주류와 푸드를 즐길 수 있다.

일요일부터 목요일까지 운영한다. 이용 시간은 오후 5시 30분부터 8시 30분까지다. 딥 프라이드 치킨과 소시지 플래터로 구성된 쉐어링 푸드와 함께 와인, 하이볼 칵테일, 맥주, 소프트 드링크 및 스페셜 칵테일을 무제한 제공한다. 골든 컬러와 레드 톤을 활용한 신년 시그니처 칵테일도 만나볼 수 있다. 가격은 1인 5만8000원이다.

이용 시간은 최대 2시간으로 제한한다. 마지막 예약 가능 시간은 오후 6시 30분이다. 최소 2인부터 최대 8인까지 예약할 수 있다. 동행하는 모든 인원이 함께 이용해야 한다. 예약은 네이버 예약 또는 유선을 통해 할 수 있다.

페어몬트 서울 관계자는 “이번 ‘골든 아워’ 프로모션은 병오년 새해를 맞아 하루 중 가장 아름다운 골든 아워 시간대에 신년의 에너지와 풍요로움을 경험할 수 있도록 기획됐다”라고 말했다.