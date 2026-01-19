[리얼푸드=육성연 기자] 미국산 소고기와 돼지고기가 2025년 국내 수입육 시장에서 점유율 1위를 차지했다.

미국육류수출협회는 19일 국내 통관자료와 소비자 조사를 기반으로 ‘2025년 미국산 소고기 현황’을 발표했다. 관세청에 따르면 지난해 전체 소고기 수입량은 46만 8122톤(통관기준)이다. 그중 미국산 소고기는 22만 427톤이다. 국내 소고기 수입육 시장에서 47.1%의 점유율이다. 미국산 소고기는 2017년부터 가장 높은 점유율을 유지했다.

특히 지난해 전체 미국산 소고기 수입량 중 냉장육 비중은 29.6%를 기록했다. 국내 수입 냉장육 시장에서 미국산이 차지하는 비중은 67%다.

한국 소비자의 인식도 긍정적이다. 미국육류수출협회가 한국갤럽조사연구소와 실시한 ‘2025년 하반기 소고기 소비자 인식조사’에 따르면 “미국산 소고기는 안전하다”라고 응답한 소비자는 70.3%였다. 2023년 이후 하반기 조사 기준 3년 연속 70%대 수치를 나타내고 있다. 향후 미국산 소고기 섭취 의향이 있다고 밝힌 응답자도 68.6%다.

미국산 돼지고기 역시 지난해 전체 돼지고기 수입량 55만 1495톤(통관기준) 중 18만 7837톤을 달성했다. 국내 돼지고기 수입육 시장에서 34.1% 점유율이다. 2023년부터 3년 연속 30%대의 점유율을 유지했다.

올해 1월 1일부터 미국산 소고기 관세는 0%가 적용됐다. 돼지고기는 미국 내 생산량이 2026년에 역대 최고치를 기록할 것으로 전망된다.

미국에서도 한국 시장은 중요하다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 한국은 정육 기준 2025년 10월까지 5년 연속 미국산 소고기 수출국 1위를 기록했다.

박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “2025년에도 국내 수입육 시장에서 미국산 소고기와 미국산 돼지고기가 모두 시장 점유율 1위를 기록한 것은 미국산 육류에 대한 한국 소비자와 업계의 높은 신뢰를 보여주는 결과”라고 말했다.