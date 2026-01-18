[리얼푸드=육성연 기자] 중국에서 기능성 젤리의 수요가 급증하고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 모징 인사이트 데이터 조사 결과 지난해 10월부터 2025년 10월까지 중국 내 기능성 젤리(비타민 및 복합 영양류) 판매량은 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다.

특히 Little Swisse가 출시한 고칼슘·철· 아연 함유 펙틴 젤리는 전 채널에서 20만 개 이상 판매됐다. 티몰마트 내 해당 카테고리 재구매 랭킹 2위를 기록하는 등 인기가 높았다.

TMIC 설문조사 및 지좐 GI 데이터에 따르면, 지난 8월 말 기준 젤리형 영양 패키지의 온라인 판매액은 202%의 복합 성장률을 기록했다. 그중 장중 젤리 영양 패키지는 전체의 약 98%에 달하는 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있다.

어린이 영양 시장 역시 빠르게 커지고 있다. 티몰 글로벌에 따르면, 2024년 어린이 루테인·프로바이오틱스 등 관련 제품의 성장률은 120%를 넘었다. 부모들의 ‘키 성장’과 ‘두뇌 발달’에 대한 관심도는 전년 대비 각각 41%와 25% 증가했다.

젤리형 영양 패키지의 성장 배경에는 부모들의 소비 인식 변화와 아이들의 섭취 경험문제가 동시에 작용하고 있다. 부모들은 단일 성분 중심의 영양 보충보다는 복합적이고 맞춤형 솔루션을 선호한다.

aT 관계자는 “젤리 영양 패키지는 ‘영양 + 편리성’이라는 명확한 가치 제안, 단일 영향에서 복합 영양으로의 소비 업그레이드, 재구매율 및 장기 고객 확보 가능성 등 강점을 가지고 있다”라고 말했다. 이어 “장기적으로 젤리 영양 패키지가 기존 영양제 소비 습관을 대체하며, 더 넓은 연령층과 소비 시나리오로 확장될 가능성도 높다”라고 내다봤다.