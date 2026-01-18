[리얼푸드=육성연 기자] CJ제일제당이 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 셰프들과 손잡고 다양한 제품을 선보인다고 18일 전했다.

CJ제일제당은 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 스페셜 에디션을 출시했다. 제품은 총 33종이다. 시즌2에 출연한 최강록, 윤나라, 최유강 셰프를 비롯해 시즌1 우승자인 권성준 셰프 등과 함께했다.

우선 시즌2 우승자이자 퓨전 일식의 대가인 최강록 셰프와 협업해 미역우동•김치우동•카레우동 등 고메 우동 5종을 선보인다. 고메 우동은 최 셰프의 ‘킥’인 가쓰오를 열수추출공정으로 우려냈다. 기존 우동면보다 약 20% 두꺼운 면발이다. 백설 10분쿡 조림소스 2종(일식간장 조림소스•고추장 조림소스)도 있다.

‘술 빚는 윤주모’로 출연했던 윤나라 셰프는 비비고 국물요리, 김치, 떡볶이, 햇반컵반 등 다채로운 한식 메뉴 개발에 참여했다. 이 중 황태국, 애호박찌개 등 윤 셰프가 경연에서 선보였던 메뉴는 비비고 국물요리로 재탄생됐다. ‘해방촌 윤주당’에서 실제 판매하는 메뉴에서 아이디어를 얻은 묵은지참치덮밥, 꽈리고추돼기고기덮밥 등은 햇반컵반으로 만나볼 수 있다.

청담동 중식 파인다이닝 ‘코자차’의 최유강 셰프와는 고메 중화요리 4종(짜장•짬뽕•탕수육•유린기), 햇반컵반 중식 2종(마라탕밥•마라샹궈덮밥)과 고메 마라탕면을 통해 정통 중식 메뉴들을 선보인다.

오는 3월에는 시즌1 우승자인 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프, 최강록 셰프와 함께하는 소스 신제품 7종도 출시할 예정이다.

CJ제일제당 관계자는 “‘흑백요리사’ 속 셰프들의 요리를 집에서도 간편하게 즐기도록 이번 스페셜 제품을 선보이게 됐다”고 말했다.