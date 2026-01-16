[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 한복판의 한 3성급 호텔 사우나 내부가 외부에서 훤히 들여다보여 숙박객의 알몸 실루엣이 그대로 노출됐다는 주장이 제기됐다.

서울 서초구의 한 건물에서 근무한다는 제보자 A씨는 15일 JTBC ‘사건반장’을 통해 두 달 전 우연히 창문을 보다 건너편 호텔 사우나를 이용하는 여성들의 실루엣을 목격했다고 전했다.

A씨가 공개한 사진에는 나체로 추정되는 인물과 머리에 수건을 두른 모습 등이 실루엣 형태로 포착됐다. 특히 해가 진 뒤에는 사우나 내부 조명이 켜지면서 여성들의 신체 윤곽이 더욱 선명하게 드러났다는 설명이다.

A씨는 “엉덩이와 가슴 등 신체 부위가 식별될 정도로 보인다”며 “저녁 시간대에 특히 더 뚜렷하게 보인다”고 말했다. 그는 한 달 전 경찰에 신고했지만 현재까지 별다른 시정 조치가 이뤄지지 않았다고 주장했다.

호텔 사우나 내부 노출 논란은 이번이 처음이 아니다. 지난해 8월에는 경기 안산의 한 5성급 리조트에서 남성 사우나 내부가 외부에 그대로 노출돼 논란이 일었다.

당시 리조트 측은 사생활 보호를 위해 필름을 시공하고 블라인드로 시야를 가려왔으나, 누군가 블라인드를 올리면서 문제가 발생한 것으로 파악됐다고 해명했다. 논란 이후 리조트 측은 블라인드를 임의로 조작할 수 없도록 고정하거나 보호 필름을 재시공하는 방안을 논의하겠다고 밝혔다.

같은 해 6월에도 경주의 한 유명 호텔에서 유사한 사례가 발생한 바 있다. 피해를 주장한 가족은 “아내가 외부에 신체가 노출됐다는 사실에 큰 수치심을 느끼며 밤잠을 설쳤다”고 호소했다. 해당 호텔은 “사우나 유리창에 부착된 보호 필름이 연이은 폭염 등으로 훼손된 것으로 보인다”며 사우나를 일시 폐쇄하고 보수 조치를 진행했다고 밝혔다.