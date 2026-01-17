[리얼푸드=육성연 기자] 따뜻한 수프가 생각나는 시기, 고소함이 가득한 수프를 소개합니다. 연어와 알배추가 만난 ‘알배추 훈제 연어 수프’ 입니다.

닭 육수와 우유로 부드럽게 끓여낸 배추 수프입니다. 특히 알 배추를 버터에 볶아 단맛을 끌어냅니다.

여기에 훈제 연어를 넣어 감칠맛과 고소한 맛을 살려줍니다. 배추의 달큼함과 연어의 담백함이 어우러지는 수프에 감자의 식감과 부드럽게 씹히는 건더기도 맛볼 수 있습니다.

연어의 불포화 지방과 알배추의 풍부한 식이섬유 등 영양소도 균형 잡힌 요리입니다. 영양가 있으면서 고소한 한 그릇을 즐겨보세요.

완성된 수프에는 다진 파슬리, 올리브오일과 후추를 살짝 뿌리면 더욱 맛있습니다.

재료 (2인분)

알배추 ½ 통 (200g), 훈제연어 1팩 (180g), 감자 1개, 양파 ½ 개, 닭육수 500ml, 우유 1컵, 버터 2큰술, 올리브오일 1큰술, 소금 1작은술, 타임 약간, 다진 파슬리 약간, 후춧가루 약간

만들기

1. 알배추는 깨끗이 씻어 채썰어주세요. 양파는 다지고, 감자는 껍질을 벗겨 잘게 깍뚝 썰어주세요.

2. 달군 팬에 버터를 녹인 후 양파를 넣어 볶다가 감자와 채썬 배추를 넣어 볶아주세요. 소금 후추로 간을 해주세요.

3. 닭육수를 붓고 타임을 넣고 뚜껑을 덮어 끓여주세요.

4. 감자가 익으면 우유를 붓고 저어가며 끓이다가 불을 끄고 훈제연어를 넣어 10분 정도 잔열로 연어를 부드럽게 익혀주세요.

5. 완성된 수프를 그릇에 담아 주세요.

자료=우리의 식탁 제공