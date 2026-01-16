‘李 대통령 40년지기’ 이한주 특보, 농협 임직원 대상 특강 하루 앞두고 취소 개혁위원장에는 이광범 변호사 내정설, 李대통령의 공직선거법 변호 담당 노조 “문제는 강호동 회장”…내주 퇴직 투쟁 계획 수립

[헤럴드경제=배문숙 기자]경찰 수사를 받고 있는 강호동 농협중앙회장이 이재명 대통령의 측근을 통해 본인 구명에 나선 것이 아니냐는 의혹을 받고 있다.

16일 농협 복수 관계자들에 따르면 ‘이 대통령의 40년지기’인 이한주 대통령 정책특보는 오는 17일 충북 청주농협교육원에서 농협계열사 임직원 220명 대상으로 ‘국민이 바라는 농협의 역할’이라는 주제로 특강을 진행할 예정이었으나 하루 전날 취소했다.

농협안팎에서는 수사기관과 정부로부터 수사와 감사를 받고 있는 농협에 대통령 특보가 특강하는 것에 대한 적절성논란이 예상되자 자진해 특강을 취소한것으로 알려졌다 .

앞서 농협내부에서는 이 대통령의 측근인 이 특보의 특강이 공지되자 강 회장 구명을 위한 일환이 아니냐라는 우려의 목소리가 나왔다. 그러나 16일 전격 취소되자 안도하는 분위기다.

이 특보는 이 대통령이 사법시험을 준비하던 시절부터 40여 년간 인연을 이어온 이 대통령의 멘토로 꼽힌다. 이 대통령의 경기도지사 시절에는 경기연구원장 등을 맡으며 대표 정책인 ‘기본 시리즈’를 설계하고 정치권 및 학계 인사들과 연결고리 역할을 했다. 이재명 정부 출범 후에는 대통령직인수위원회 격인 대통령 직속 국정기획위원회 위원장을 지냈으며 지난해 12월 경제·인문사회 분야 26개 정부 출연 연구기관을 지원·관리하고 임원 등에 대한 임면권을 가진 경사연 이사장에 임명된 바 있다.

농식품부는 최근 특별감사에서 각종 비위와 인사·조직 운영의 난맥상 등 총 65건의 문제를 확인했다. 농협중앙회가 임원 개인의 형사 사건과 관련해 공금 3억2000만원을 지출한 의혹 등 2건에 대해서는 경찰에 수사를 의뢰했다. 경찰은 지난해 10월 강 회장의 금품 수수 혐의를 잡아 집무실 등을 압수수색하기도 했다. 농식품부는 범정부 합동감사 체계를 구성해 3월까지 특별감사를 진행할 예정이다.

강 회장은 이번 감사와 별개로 2023년 말 농협중앙회장 선거 과정 중 농협중앙회 계열사와 거래 관계에 있는 용역업체 대표로부터 뇌물 1억원을 받은 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

이런 상황을 타개하기 위해 강 회장은 지난 13일 외부 전문가를 위원장으로 두고 농협개혁위원회를 구성해 농협의 구조적 문제에 대한 자체 개혁 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 개혁위는 농협중앙회장 선출 방식과 지배구조, 농·축협 조합장과 임원 선거 제도 등의 개선 방안을 도출할 계획이다.

강 회장은 농협개혁위원회를 이끌 위원장에 이 대통령의 공직선거법 변호를 담당했던 우리법연구회 출신인 이광범 L.K.B & Partners 대표변호사를 일찍이 비중있게 검토한 것으로 전해진다.

이 변호사는 노무현 정부 때 법원행정처 사법정책실장으로 이용훈 대법원장을 보좌했고, 문재인 정부 때 초대 고위공직자범죄수사처장 후보로 거론되기도 했다. 2011년 변호사 개업 이후 이 대통령을 비롯해 조국 전 법무부 장관 부부, 김경수 경남지사 등 여권 핵심 인사를 변호했고 윤석열 전 대통령 탄핵심판 때 국회 측 탄핵소추인단의 공동 대표를 맡았다.

또한 강 회장이 농식품의 중간 감사결과이후 겸직하던 연봉 3억원인 농민신문 회장직을 사임키로 했지만 이를 두고 ‘보여주기식 쇄신’이란 지적이 나온다. 강 회장의 농민신문 회장직 임기도 두 달 뒤면 끝날 예정이었기 때문이다. 특히 강 회장 측근들을 부회장과 농민신문사장 등으로 돌려막기한다는 소문이 파다하다.

이에 대해 전국금융산업노동조합 NH농협지부는 강 회장의 자진 사퇴 및 비리 의혹에 합당한 징계·처벌을 요구하는 성명서를 내고 다음주 퇴직 투쟁 계획을 수립할 계획이다.

노조는“문제는 강호동 회장”이라며 “비위의 정점에 있는 책임자가 자리를 지키는 한 그 어떤 개혁도 거짓으로 부회장과 상호금융 대표, 농민신문사 사장에게 책임을 물어 내보낸다는데, 이는 문제가 있는 사람들은 남아 있고 덜 문제가 있는 사람들만 내보냈다는 것”이라고 지적했다.

그러면서 “(강호동 회장은) 농협중앙회장직을 당장 내려놓고 징계와 처벌을 받으라”고 주장했다.