주거 공간의 가치는 이제 평면이나 입지를 넘어 단지 안에서 누릴 수 있는 ‘삶의 총합’으로 평가받고 있다. 실제 최근 아파트 선택 시 커뮤니티 시설의 수준을 우선순위로 삼는 실수요자들이 늘고 있다. 집에서 운동, 독서, 놀이, 만남, 휴식까지 해결할 수 있다면 외출의 필요가 줄어들기 때문이다.

천안 성성생활권에 들어서는 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’는 이러한 흐름을 정확히 반영한 단지로 주목받고 있다. 단지 내 약 1,600평 규모의 대형 커뮤니티 공간을 기반으로, 연령대별 프로그램과 완성도 높은 시설을 갖춘 ‘올인원 단지’로 실수요자들의 시선을 사로잡는다.

우선 초·중·고등학생 학령기 자녀를 둔 세대를 위해 ‘우지원 농구 아카데미’의 수업 프로그램을 제공한다. 우지원 농구 아카데미는 신체 발달은 물론 팀워크, 집중력, 협동심을 기를 수 있는 체계적인 스포츠 교육을 제공하며 최근 올림픽파크 포레온, 메이플자이 등 서울 주요 아파트 커뮤니티에서도 프로그램이 운영되며 좋은 평가를 얻고 있다. ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’에서도 단지 내 실내 체육 공간을 활용해 체계적인 강습이 진행될 예정이며, 입주민 자녀들이 단지 밖을 벗어나지 않고도 전문 커리큘럼에 참여할 수 있다.

미취학 아동 대상으로는 ‘런&플레이’와 ‘주니토니 발레스타’의 프로그램도 커뮤니티 내 정식 운영할 예정이다. ‘런&플레이’는 언어재활사와 아동교육 전문가들이 공동 개발한 국내 최초 언어 기반 신체놀이 프로그램으로 연령대별 놀이 수업, 음악 및 영상 등의 컨텐츠, 워크지를 통한 성장 맞춤형 놀이 학습을 제공해 전국 다수의 키즈 커뮤니티에서 높은 만족도를 기록하고 있다.

이와 함께 도입되는 ‘주니토니 발레스타’는 주니토니 동요를 활용한 창의 발레 프로그램으로, 유아의 연령과 성장 단계에 맞춘 다양한 콘텐츠와 교재를 통해 음악적 감성과 신체 조화를 동시에 길러주는 수업이다.

성인들은 골프, 피트니스, GX 강습 프로그램 등을 입주 후 바로 이용 가능하다.

이들 프로그램은 일정기간 무상으로 제공되며, 이후 입주자들의 만족도에 따라 자체적으로 선택 운영할 수 있도록 할 계획이다. 특히 최근 예체능을 포함한 사교육비가 4년 연속 역대 최고기록을 경신하고 있는 가운데 이 같은 프로그램 도입은 학부모 수요로부터 큰 인기를 끌 것으로 보인다.

프로그램뿐 아니라 커뮤니티 시설 자체도 천안 내 타 단지들과 차별화된 완성도를 갖췄다. 지하 2~3층에 걸쳐 구성된 커뮤니티 시설에는 고급 라운지와 키즈존, 실내체육관, 스터디룸, 오픈도서관, GX룸, 고급 피트니스 클럽, 스크린골프장이 포함돼 있다. 여기에 미팅룸, 취미룸도 함께 마련돼 보다 다양한 활동을 즐길 수 있다. 또한 단지 내 다양한 타입의 게스트하우스까지 더해 천안 최고 수준의 시설을 자랑한다.

가격 경쟁력도 눈길을 끈다. 단지의 전용 84㎡ 분양가는 최저 4억 5천만원대부터 시작된다. 이는 성성생활권 내에서 앞서 분양된 일부 단지들에 비해 최대 8천만원 가까이 저렴한 수준이다. 1차 계약금 1천만원 정액제, 계약금 납입 완료 즉시 전매 가능 등 유연한 금융조건도 매력적이다

상품 설계 측면에서도 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’는 실수요자 중심의 특화 설계를 적용했다. 전용 84㎡ 단일 면적 구성에 총 4가지 타입을 선보이는데, A타입은 와이드한 다이닝 공간과 통창 구조가 적용된 주방 특화형으로 설계됐으며 B타입은 침실2를 가변형 구조로 확장 가능한 거실 특화형 구조다. C타입은 팬트리와 드레스룸 등 수납에 특화된 구조, D타입은 3면 발코니와 알파룸이 적용된 확장 특화형 평면이다. 또 모든 타입에 약 40㎡ 이상의 넉넉한 서비스면적이 포함돼, 실사용 면적은 일부 평면 기준 약 40.9평까지 체감할 수 있다.

한편, 현재 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’는 다양한 이벤트도 함께 진행 중이다. 견본주택을 방문하면 황금열쇠(순금 10돈), 삼성 OLED 65인치 TV, 다이슨 에어랩 등 푸짐한 경품이 걸린 100% 당첨 이벤트에 참여할 수 있으며, 토·일 방문고객 대상으로는 특별한 사은품을 증정하는 특별 이벤트도 마련돼 있다.

견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원에 위치해 있다.