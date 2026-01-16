[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스는 ‘스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)’을 재해석한 ‘두초생 미니’와 ‘말차 스초생’을 시즌 한정으로 선보인다고 16일 전했다.

최근 SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 ‘두바이 스타일 초콜릿’과 ‘말차’를 접목한 스초생을 기대하는 게시글이 잇따랐다. 투썸플레이스는 이러한 고객 반응을 적극 반영해 신제품을 기획했다. 정식 출시는 오는 30일이다. 이에 앞서 26일부터 투썸하트 앱을 통해 한정 수량 사전 예약을 진행한다.

먼저 ‘두초생 미니’는 두바이 스타일 초콜릿을 적용한 제품이다. 중동식 면인 카다이프와 고소한 피스타치오 크림, 스초생 특유의 초코 생크림과 신선한 생딸기를 층층이 쌓았다. 기존 홀케이크(지름 14.5cm) 대비 미니 사이즈(지름 11cm)로 출시해 1~2인이 부담 없이 즐길 수 있다. 가격은 2만 원 후반대다.

함께 선보이는 ‘말차 스초생’은 말차와 스초생의 매력을 결합한 케이크다. 말차를 상징하는 초록빛 케이크 위에 새빨간 제철 딸기를 올렸다. 말차 가나슈와 몽떼, 초코 시트, 딸기 콤포트를 층층이 발랐다.

투썸플레이스 관계자는 “스초생은 올해로 12주년을 맞은 시그니처 케이크”라며 “고객이 보내주신 성원과 SNS를 통해 전해진 다양한 반응을 바탕으로, 신제품을 발빠르게 기획했다”고 말했다.