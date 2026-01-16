[리얼푸드=육성연 기자] 농어촌 체험형 테마공원 상하농원이 2026년 겨울방학을 맞아 딸기를 주제로 한 체험 프로그램 ‘딸기 마스터 캠프’를 선보인다고 16일 전했다.

이번 프로그램은 오는 23일부터 2월 28일까지 매주 금,토,일 한정으로 운영한다. 딸기 한 알이 식탁에 오르기까지의 전 과정을 체험할 수 있도록 구성됐다.

딸기 마스터 캠프는 생산부터 가공, 조리까지 한 번에 경험하는 원스톱 체험 콘텐츠다. 6차산업을 실천하는 상하농원의 철학을 담았다. 참가자들은 단순한 수확 체험을 넘어 딸기의 재배 과정과 식문화의 가치를 자연스럽게 배우게 된다. 프로그램은 약 2시간 30분 동안 진행된다. 농원 입장권을 포함해 딸기 화분 심기, 딸기 농부 체험, 딸기잼 만들기, 카스텔라 딸기 케이크 만들기 등으로 구성됐다.

특히 이번 캠프는 상하농원 스마트팜에서 재배된 딸기가 활용된다. 상하농원 스마트팜 딸기는 생육 환경을 정밀하게 관리하는 시설에서 재배된다. 참가자들은 실제 재배 현장에서 딸기를 직접 수확하며 스마트농업과 현대 농업의 변화를 체험할 수 있다.

패키지 참가자에게는 체험 당일 농원 무료입장을 비롯해 공방 제품 20% 할인권, 농원 내 식사 10% 할인권, 2026년 수영장 입장 50% 할인권 등의 혜택도 제공한다. 패키지 가격은 6만5000원이다. 정가 대비 약 40% 할인된 금액이다.