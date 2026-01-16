사우어크라우트부터 양배추 롤까지 잎·채썰기·통썰기 등 손질 따라 활용

[리얼푸드=육성연 기자] 양배추는 항암 채소로 유명한 십자화과 채소(꽃잎이 십자 모양)다. 설포라판 등의 항암 성분과 함께 위 점막 보호에 좋은 비타민 U가 풍부한 것이 강점이다. 주로 찜이나 샐러드로 사용되지만, 다양한 형태로 손질하면 마지막 잎까지 100% 활용할 수 있다. 스테이크, 덮밥, 무침 반찬, 발효 채소, 파스타 등 레시피는 다양하다.

우선 양배추를 통으로 자르면 양배추 스테이크로 요리할 수 있다. 익힌 양배추를 오븐에 올리고 가운데에 버터와 후춧가루를 뿌린다. 15분 정도 구우면 완성이다. 10분이 지났을 때 양배추 위에 모차렐라 치즈나 파르메산 치즈를 올린 후 5분을 더 구워도 좋다.

양배추잎을 썰지 않고 따로 떼어내면 양배추 쌈이나 양배추 롤을 만들 수 있다. 특히 양배추 롤은 최근 국내에서 유럽식 레시피로 주목받고 있다. 속 재료를 고기나 버섯 등 취향에 맞춰 넣을 수 있다. 토마토소스, 카레 등 원하는 소스를 뿌려서 먹어도 된다.

안에 소고기나 치킨, 다진 돼지고기를 넣었다면 치즈를 함께 넣어도 좋다. 완성 후에는 냉장 보관 후 다시 데워먹어도 된다. 채식인이라면 안에 버섯이나 곡물, 콩류를 넣는다. 원하는 버섯에 호두, 아몬드 등의 견과류를 더하면 더 고소해진다.

양배추를 가늘게 채 썰면 활용도가 높아진다. 최근 주목받는 독일의 사우어크라우트도 양배추를 채 썰어 만든 발효식품이다. 기름진 고기 요리나 파스타 등에 오이 피클 대신 먹을 수 있다.

만드는 방법과 재료는 매우 간단하다. 채를 썬 양배추와 당근에 소금을 뿌리고 앞뒤로 뒤집어가며 2시간 정도 절인다. 밀폐 용기에 공기업이 꾹꾹 눌러 담고 월계수 잎을 올리면 끝이다. 서늘한 실온에서 5일 정도 숙성한 후 냉장고에 넣어 보관한다.

샐러드, 샌드위치, 양배추 전, 파스타, 그리고 무침 반찬으로도 만들 수 있다. 아이들이 좋아하는 ‘양배추 참치무침’은 채 썬 양배추와 참치를 마요네즈 소스에 무치면 된다. 아삭한 양배추와 담백한 참치가 잘 어울리는 요리다.

흑임자를 넣고 영양과 고소한 맛을 더할 수도 있다. ‘흑임자 양배추 무침’은 데친 양배추에 소금, 참기름, 흑임자를 넣고 무친다.

양배추를 채 썰어 볶으면 식감이 부드러워지고 단맛이 살아나므로 파스타나 국수 등에 넣어도 좋다.

양배추를 손질할 때는 심지 부위를 가능한 한 버리지 말고 함께 먹는 것이 건강에 유익하다. 단단하고 질겨서 그냥 버리는 경우가 많지만, 영양소는 양배추 속으로 들어갈수록 높아진다. 대표 영양소인 비타민 U는 심지 부위에 가장 많다.