[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 15일부터 전국 이마트 베이커리 매장에서 제철 딸기를 담은 베이커리 축제 ‘베리 페스티벌(Berry Festival)’을 개최한다.

‘베리 페스티벌’은 지난해 신세계푸드와 논산시가 체결한 지역 상생 업무협약(MOU)의 일환이다. 논산지역 우수 농산물인 딸기를 활용한 베이커리를 통해 고객의 일상 속 소비 경험을 확장하고자 기획했다. 실제 논산 딸기는 당도와 향, 과즙이 뛰어난 딸기로 알려져 있다.

이번 행사는 오는 3월까지 전국 이마트 베이커리 매장에서 시즌 한정으로 진행한다. 합리적인 가격대의 데일리 디저트부터 프리미엄 케이크까지 총 5종의 딸기 베이커리를 만나볼 수 있다.

대표 제품은 부드러운 케이크 위에 생딸기를 올린 ‘딸무크’(2만7980원) 케이크다. 생딸기와 딸기 청크잼을 더한 ‘떠먹는 논산딸기케이크’(9980원), 달콤한 단팥과 상큼한 딸기 크림이 들어간 ‘논산딸기크림 단팥빵’(4입, 7980원) 등이 있다.

오는 22일부터는 바삭한 파이에 딸기와 생크림을 더한 ‘논산딸기블라썸 파이’(2입, 4980원), 떠먹는 미니딸기케이크’(4980원)’도 일부 점포 한정으로 즐길 수 있다.

신세계푸드와 논산시는 지난해 지역 상생 업무협약을 체결했다. 지역 특산물의 안정적인 유통망 확대와 공동 마케팅, 품질 경쟁력 강화를 위한 다양한 협력 활동을 이어가고 있다.

신세계푸드 관계자는 “겨울 제철을 맞아 우수한 품질의 논산 딸기를 활용해 합리적인 가격의 고품질 베이커리를 선보임으로써, 고객에게는 더 큰 만족을, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하고자 했다”라고 말했다.