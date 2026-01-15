[리얼푸드=육성연 기자] 저당 간편식 브랜드 정미소가 ‘두바이 쫀득쿠키(이하 두쫀쿠)’를 저당 설계로 구현한 ‘정미소 저당 두바이 쫀득쿠키’를 선보였다고 15일 밝혔다.

신제품은 개당 당류 2.4g, 열량 175kcal다. 시중의 일반적인 두쫀쿠가 개당 약 240~320kcal, 당류 14g 내외인 점을 고려하면 당과 열량 부담을 획기적으로 낮춘 것이 특징이다. 정미소는 ‘맛있지만 부담 없는 간편식이라는 브랜드 철학을 반영해, 두쫀쿠 고유의 매력은 유지하되 영양 성분을 재설계했다.

특히 설탕 기반의 마시멜로 대신 자체 개발한 ‘저당 타피오카 모찌 반죽’을 사용했다. 이를 통해 쫀득한 식감은 유지하면서 불필요한 당류를 줄였다.

속 재료는 100% 피스타치오 스프레드의 풍미와 버터에 볶은 터키산 카다이프의 바삭한 식감을 그대로 살렸다.

해당 제품은 지난해 4분기 첫 출시된 제품을 업그레이드했다. 피스타치오 스프레드 함량을 기존 대비 200% 늘리고, 겉 모찌 반죽의 쫀득함을 강화했다.

정미소 공식 브랜드스토어에서 단독 판매한다. 오는 1월 20일까지 예약 판매 특가로 만나볼 수 있다.

정미소 관계자는 “두바이 쫀득쿠키는 매력적인 디저트지만 식단 관리 중인 소비자에게는 진입 장벽이 높았다”며, “정미소는 소비자가 ‘먹고 싶은 것’을 ‘먹을 수 있는 것’으로 바꾸는 브랜드로서, 맛의 정체성은 지키되 당과 열량 부담을 낮춘 새로운 기준을 제시하고자 했다”고 밝혔다.