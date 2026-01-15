[리얼푸드=육성연 기자] 여의도에 있는 페어몬트 앰배서더 서울 호텔의 더 아트리움 라운지가 제철 딸기를 활용한 시즌 한정 ‘스트로베리 피에스타(Strawberry Fiesta)’를 선보인다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 제철 과일인 딸기의 풍미를 중심으로 디저트와 음료를 선보인다. 딸기 생크림 케이크를 비롯해 딸기빙수가 대표 메뉴다. 딸기빙수에는 딸기 콤포트와 찹쌀떡, 라임 코코넛 젤리, 딸기 아이스크림, 연유를 곁들였다.

미니 디저트로는 딸기 초코 쉬폰 미니 케이크와 딸기 타르트 미니를 선보인다. 브런치 메뉴로는 제철 딸기를 넣은 프렌치 토스트를 준비했다. 만원 추가 시 아메리카노 두 잔이 포함된 세트 메뉴로 만나볼 수 있다. 라테 또는 카푸치노로 변경 시에는 3000원이 추가된다.

음료 메뉴로는 스트로베리 클라우드 라떼(Strawberry Cloud Latte), 퓨어 스트로베리(Pure Strawberry), 베리오 쉐이크(Berrio Shake)를 선보인다.

이번 스트로베리 피에스타 메뉴는 2월 말까지 만나볼 수 있다. 홀 케이크 메뉴는 이용일 기준 2일 전 사전 예약이 필수다. 딸기빙수를 비롯한 기타 메뉴들은 예약 없이 이용할 수 있다.

페어몬트 서울 관계자는 “이번 프로모션은 겨울에 가장 매력적인 제철 딸기의 풍미를 페어몬트만의 섬세한 감각으로 풀어낸 디저트들을 선보이기 위해 기획했다”라고 말했다.