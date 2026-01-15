김치·사우어크라우트·케피어·미소 명시 된장, 미소보다 긴 숙성·여러 발효균 작용 美 인지도 영향…韓 발효식품 알리기 필요

[리얼푸드=육성연 기자] 왜 한국의 된장이 아니고 일본의 미소일까.

미국 보건복지부(HHS)와 농무부(USDA)가 최근 발표한 ‘미국인을 위한식이 지침(2025∼2030)’에는 특정 발효식품이 명시됐다. 김치를 비롯해 사우어크라우트와(Sauerkraut), 케피어(Kefir), 그리고 일본의 미소(miso)가 주인공이다. 김치의 선정은 환영하지만, 또 다른 전통 발효식품인 된장 대신 미소가 꼽힌 것은 아쉽다. 현지에서 된장보다 높은 인지도가 영향을 미친 것으로 보인다.

미 보건복지부는 새로운 지침의 ‘장(臟) 건강’ 항목에서 이 같은 발효식품을 적극 권장했다. 마이크로바이옴(미생물 군집의 총칭)의 다양성을 유지하도록 돕는다는 이유다. 유익 미생물의 비중과 개체 다양성을 유지하는 것이 소화기관과 뇌, 면역, 대사 기능 등 전반적인 건강에 큰 영향을 미친다는 연구 결과들이 뒷받침됐다.

목록에 명시된 사우어크라우트는 독일에서 우리나라 김치처럼 많이 먹는 음식이다. 양배추를 발효시켜 만든다.

발효유로는 요거트 대신 케피어가 이름을 올렸다. 요거트보다 프로바이오틱스가 더 많아서다. 우유에 케피어 그레인(kefir grains) 미생물 복합체를 넣어 24시간 이상 자연 발효해 만든다. 전통적으로 동유럽과 코카서스 지역에서 소비됐지만, 최근 서구권에서 ‘면역력 강화 발효유’로 떠올랐다.

동양의 발효식품으론 김치와 일본의 미소가 명시됐다. 다만 미소가 우리나라 된장보다 발효성분이 뛰어나서는 아니다. 미소는 ‘특정 균’을 넣은 누룩(곡물에 곰팡이를 배양한 발효재)을 콩과 섞어 만든다. 이는 메주에 있는 야생 균이 스스로 달라붙어 자연 발효하는 된장과 다르다. 우리나라의 발효식품은 특정 균을 넣지 않고 자연적으로 발효시킨다.

더욱이 된장은 숙성 기간이 더 길다. 여러 발효균이 복합 작용하는 천연 발효와 숙성기간을 고려하면 오히려 발효식품의 기능을 더 기대할 수 있다. 그런데 왜 미 보건복지부는 미소를 명시한 것일까.

이는 현지 내 일본 음식의 인지도가 반영된 것으로 풀이된다. 미국 매체의 보도에서도 확인할 수 있다. 프리벤션을 포함해 여러 매체가 발효식품으로 김치와 일본의 미소 등을 추천한다. 최근엔 한식이 많이 알려졌으나, 김치와 고추장 외에 된장이나 간장 등 다른 전통 식품의 인지도는 낮은 편이다.

이와 달리 일식은 서구권에서 오래전부터 알려졌다. 한국의 된장과 두부 명칭은 잘 몰라도, 일본의 미소(miso)와 토푸(tofu)를 아는 경우가 흔하다. 시장에서도 미소 단어가 더 많이 노출되며 상품 판매나 활용도가 상대적으로 높다.

이번에 김치가 명시된 것도 미국 내 인식이 크게 높아진 영향이 크다. 세계김치연구소 등에서 입증한 김치의 과학적 연구 결과가 널리 알려지고, 미국 12개 주에 ‘김치의 날’이 제정되는 등 다양한 노력이 이뤄낸 결과다.

이번 미국 정부의 식단 지침은 단순한 식단 가이드가 아니다. 막대한 파급력을 가진다. 개정안이 발표된 후에는 학교와 군·병원·복지 시설 등 각종 공공 식단의 기준이 된다. 미국 유통업계에 미치는 영향도 크다. 한 번 이름을 올리면 관련 수요가 꾸준히 늘어날 가능성이 높다.

업계 관계자는 “개정안의 김치 명시로 관련 주가가 올라가는 등 기대감이 커지고 있지만, 다른 전통 식품들도 제대로 알리려는 노력이 필요하다”라고 말했다. 그러면서 “발효식품이 글로벌 트렌드로 부상한 시기에서 우리 정부와 기업은 전통 발효식품의 인지도 제고를 위해 더욱 힘써야 할 것”이라고 강조했다.