[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업의 선천성대사이상 환아를 응원하기 위해 선보인 ‘2025 앱솔루트 하트밀 캠페인’의 한정판 굿즈가 조기 완판을 기록했다.

14일 매일유업에 따르면 지난달 15일부터 판매를 시작한 매일유업의 공익 캠페인 굿즈(기념제품) ‘하트밀 해피 버니 파우치’는 내달 10일까지 판매될 예정이었다. 하지만 예상을 뛰어넘는 주문 폭주로 1월 첫 주에 준비된 물량이 모두 소진됐다.

매일유업은 국내 유일하게 선천성대사이상 특수분유를 생산해 온 매일유업의 진정성에 공감한 소비자들이 이른바 ‘착한 소비’에 적극 동참한 결과라고 풀이했다.

이번 캠페인의 성공 요인으로는 ‘진정성’과 ‘트렌드’의 결합을 꼽았다. 매일유업은 2013년부터 꾸준히 앱솔루트 하트밀 캠페인을 통해 환아들의 이야기를 전해왔다. 올해는 패브릭 브랜드 ‘키티버니포니(Kitty bunny pony)’와 손잡고 디자인 경쟁력까지 갖춘 굿즈를 선보였다.

더불어 취향과 윤리적 기준이 일치할 때 폭발적인 구매력을 보여주는 요즘의 소비 심리도 크게 작용한 것으로 보인다.

이번 앱솔루트의 캠페인명인 ‘하트밀’은 마음을 뜻하는 ‘하트(Heart)’와 식사를 뜻하는 ‘밀(Meal)’의 합성어다. 먹고 싶은 음식을 자유롭게 먹지 못하는 환아들에게 따뜻한 사랑의 마음을 전하자는 의미를 담고 있다. 앱솔루트는 지난 2013년부터 선천성대사이상 질환에 대한 사회적 인식을 개선하기 위해 공익 캠페인을 지속해 왔다. 2018년부터는 특별 제작한 ‘하트밀 굿즈’ 판매 수익금 전액을 환아들을 위한 선물 지원에 사용하고 있다. 이번 굿즈 판매 수익금 전액도 선천성대사이상 환아들을 위한 식품과 제품들로 구성된 ‘하트밀 박스’ 제작 지원에 사용될 예정이다.

매일유업 관계자는 “이번 선천성대사이상 환아들을 위한 앱솔루트 하트밀 캠페인 굿즈의 조기 완판은 요즘 소비자들이 일상 속에서 누군가를 응원하기 위한 가치소비에 관심이 높고, 적극적으로 동참하고 있다는 것을 보여준다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하며, 소비자와 함께 완성할 수 있는 공익적인 활동들을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

‘선천성대사이상 질환’은 체내에 단백질, 탄수화물, 지방, 아미노산 등 필수 영양소를 분해하는 특정 효소가 부족하거나 만들어지지 않는 유전대사 질환이다. 선천성 대사질환자용 특수분유는 전세계적으로 제조사가 매우 드물다. 국내에서는 매일유업이 유일하게 1999년부터 27년째 선천성대사이상 환아들을 위한 특수분유 8종 12개를 제조·공급하고 있다.