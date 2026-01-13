[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 ‘미니어처 텀블러 키링’를 재출시한다고 13일 밝혔다. 지난해 11월 첫 선을 보인 ‘미니어처 텀블러 키링’은 출시 당일 대부분의 매장에서 재고가 소진된 바 있다.

‘미니어처 텀블러 키링’은 오는 16일부터 스타벅스 매장에서 대상 음료 톨 사이즈 1잔을 포함해 1만5500원의 가격에 세트 구성으로 구매할 수 있다. 출시 첫날에만 1인 1회, 색상과 관계없이 최대 2개까지 구매할 수 있다. 파트너에게 직접 주문해야 한다.

대상 음료는 시즌 음료인 ‘더블 에스프레소 크림 라떼’, ‘프렌즈 시나몬 돌체폼 카푸치노’, ‘프렌즈 얼 그레이 베리 티 라떼’를 비롯해 ‘스타벅스 딸기 라떼’, ‘딸기 딜라이트 요거트 블렌디드’, ‘더블 에스프레소 칩 프라푸치노’ 등 총 6종이다.

‘미니어처 텀블러 키링’은 탱크 텀블러의 미니 버전이다. ‘시그니처 미니어처 텀블러 키링’과 ‘핑크 미니어처 텀블러 키링’ 두 가지 디자인이다. 소재도 일반 텀블러와 동일하게 식품용으로 제작했다. 에스프레소와 같은 80ml 이하의 소용량 메뉴를 담아 마실 수 있다는 점이 특징이다.

이상미 스타벅스 마케팅담당은 “첫 출시 물량이 품절됨과 동시에 재출시에 대한 고객 요청으로 빠르게 가능한 수량을 추가 제작해 선보이게 되었다”라고 전했다.