[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 ‘치즈 멜트 파니니’ 2종을 출시한다고 13일 밝혔다.

신제품은 치즈 풍미와 한국인이 선호하는 맛을 결합한 ‘K-파니니’ 콘셉트다. ‘불닭 치즈 멜트 파니니’와 ‘불고기 치즈 멜트 파니니’로 구성했다.

‘불닭 치즈 멜트 파니니’는 삼양식품 불닭소스와 협업한 메뉴다. 삼양식품의 불닭소스 오리지널을 입힌 매콤한 닭다리살에 콜비잭 치즈와 모차렐라 치즈를 더했다. 제품 구매 시 불닭소스 오리지널을 함께 증정한다. 취향에 따라 매운맛의 강도를 조절하며 색다르게 즐길 수 있다.

함께 선보이는 ‘불고기 치즈 멜트 파니니’는 불고기 소스로 버무린 안창살에 체다치즈와 모차렐라 치즈를 더한 메뉴다.

신제품은 투썸플레이스의 ‘올데이 투썸 세트’ 적용 상품이다. 샌드위치•샐러드•베이글&스프레드 등 지정 메뉴와 함께 구매 시 아메리카노를 하루 종일 2000원 할인된 가격에 즐길 수 있다. ‘올데이 투썸 세트’는 지난해 매출이 지난해 같은 기간보다 약 30% 증가했다.

투썸플레이스 관계자는 “이번 신제품은 불닭과 불고기 등 한국적인 맛을 파니니로 재해석한 K-파니니”라며 “메뉴별 특성에 맞춰 치즈 조합을 달리해 매운맛과 단짠의 맛을 살렸으며, 고소하게 늘어나는 치즈의 풍미로 든든함까지 더했다”고 말했다.