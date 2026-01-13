[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트가 2026년 설 명절을 맞아 ‘2026 설 선물세트’를 선보인다고 13일 전했다.

이번 설 선물세트는 호텔 PB(자체 상품) 제품 경쟁력을 강화한 것이 특징이다. 호텔 유료 멤버십 상품도 마련했다. 시그니엘 서울과 부산, 롯데호텔 서울과 월드 등 국내 총 7개 체인 호텔의 피트니스 및 사우나 이용 혜택이 포함된 ‘트레비클럽 액티비엘(TREVI CLUB Activiel)’이다.

‘롯데호텔 김치’도 준비했다. 깊고 깔끔한 맛의 배추김치와 알싸한 감칠맛이 돋보이는 갓파김치 구성이다.

또 ‘롯데호텔 프라임 LA갈비’를 비롯해, 250년 전통의 스위스 향료 기업과 협업해 개발한 롯데호텔앤리조트의 욕실 어메니티 등도 있다.

육류 선물세트는 최상급 한우인 ‘BMS(Beef Marbling Score) No.9’, 1+ 등급 ‘프리미엄 횡성한우’, ‘한우모음’ 등으로 구성했다. 특히 롯데호텔 특제 소스와 함께 제공되는 ‘찜갈비’는 올해 처음 선보이는 상품이다.

이 외에 울산 특산물 ‘정자 돌미역’, 제주 연안에서 어획한 ‘은갈치’와 ‘옥돔’, ‘영광 법성포 굴비’ 등도 있다.

특색 있는 주류도 눈길을 끈다. 한정판 위스키를 비롯해 롯데호텔앤리조트의 호텔 와인 전문가 그룹 ‘엘솜(L.SOMM)’이 추천하는 와인을 선보인다.

설 선물세트는 롯데호텔 서울/월드/울산/부산/제주 델리카한스와 시그니엘 서울/부산의 패스트리 살롱에서 구매할 수 있다. 오는 25일까지 사전 판매 기간 500만원 이상 구매 시 15% 할인 혜택을 제공한다. 정식 판매 기간은 26일부터 2월 18일까지다.