[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문 기업 면사랑이 ‘프리미엄 만능바지락육수’를 선보인다고 13일 전했다.

신제품은 바지락 해감부터 육수 우림까지 이어지는 번거로운 과정을 줄였다. 해감한 바지락살을 직접 우려냈다.

‘프리미엄 만능바지락육수’는 칼국수, 수제비, 파스타 등 면 요리는 물론 순두부찌개, 해물탕 등 다양한 국물 요리에 활용할 수 있다. 칼국수 기준 500g 한 병으로 최대 20인분까지 조리 가능한 고농축 제품이다. 요리에 따라 바지락칼국수 1대11, 봉골레파스타 1대7, 된장찌개 1대19 등의 비율로 희석해 사용할 수 있다. 요리에 바로 부어 사용할 수 있다.

고은영 면사랑 마케팅실 상무는 “이번 제품은 바지락 육수의 핵심인 시원하고 깊은 맛을 집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 구현했다”며 “다채로운 요리에 활용할 수 있는 만능 육수로 한식을 물론, 봉골레 파스타 등 양식에도 활용할 수 있어 소비자의 식탁 위 미식 경험을 한층 높여줄 것”이라고 말했다.

한면사랑은 멸치육수와 가쓰오 우동장국을 비롯해 메밀장국, 양지육수, 동치미맛 냉면육수, 평양냉면 고기육수 등 다양한 가정용 육수 제품을 선보이며 간편식 라인업을 확대하고 있다.