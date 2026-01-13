[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC에서 수입·유통하는 주요 스피릿 4종이 세계에서 가장 영향력 있는 스피릿 매체인 드링크 인터내셔널(Drinks International)이 발표한 보고서에서 잇따라 상위권에 이름을 올렸다. 품목은 테킬라 오초(Ocho), 플랜터레이 럼(Planteray Rum), 코냑 페랑(Cognac Ferrand), 코키(Cocchi)다.

이번 랭킹에서 아영FBC의 핵심 스피릿 4종은 베스트셀링(Best-selling), 탑 트렌딩(Top-Trending), 올타임(All-Time), 바텐더스 초이스(Bartenders’ Choice) 부문에 고르게 수상했다.

테킬라 오초(Ocho)는 테킬라 부문에서 베스트셀링 4위, 탑트렌딩 2위, 바텐더스초이스 4위, 올타임 4위에 올랐다.

플랜터레이 럼(Planteray Rum)은 럼 부문에서 베스트셀링 3위, 탑트렌딩 2위, 올타임 2위, 바텐더스 초이스 3위에 이름을 올렸다. 코냑 페랑(Cognac Ferrand)은 코냑 부문에서 베스트셀링 5위, 탑트렌딩 3위, 올타임 5위에 올랐다. 클래식한 코냑 스타일에 현대적인 풍미 해석을 더한 접근 방식이 꾸준한 지지를 받고 있다. 이탈리아 토리노를 대표하는 베르무트 하우스 코키(Cocchi)는 베스트셀링 1위, 탑트렌딩 2위를 기록했다.

드링크스 인터내셔널은 1967년 영국에서 창간된 주류 전문 매거진이다. 매년 전 세계 주요 바와 업계 전문가를 대상으로 설문조사를 진행해 베스트셀링, 탑 트렌딩, 바텐더스 초이스, 올타임 등 다양한 부문에서 브랜드 순위를 발표한다.

아영FBC 관계자는 “이번 순위는 전 세계 바텐더와 업계 전문가들이 실제 현장에서 선택한 브랜드라는 점에서 의미가 크다”라고 말했다.