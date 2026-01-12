[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 헬스케어 기업 오펠라의 한국법인 오펠라헬스케어코리아의 건강기능식품 브랜드 세노비스(Cenovis)가 3중 제형 멀티비타민 ‘멀티 이뮨 에너지 샷’을 출시한다고 12일 밝혔다.

수용성 비타민인 비타민 B 군(B1, B2, B12, 판토텐산, 비오틴, 엽산)과 비타민 C는 안정성이 높은 정제형으로, 비타민 A·D·E 등 지용성 비타민과 rTG 오메가 3(EPA 및 DHA 함유유지)는 흡수율을 고려해 연질캡슐로 만들었다. 또 비타민 B6·나이아신·아연· 셀레늄은 체내 흡수가 빠른 액상 제형으로 구성했다.

이번 제품은 일상에서 필요한 기초 영양은 물론 정상적인 면역기능, 에너지 생성 및 혈행 개선에 도움을 주는 오메가3(EPA 및 DHA 함유유지)와 20가지 필수 영양소를 한 병에 담았다. 또한 자연분자구조와 유사한 형태로 체내 흡수율을 높인 프리미엄 rTG 오메가3(EPA 및 DHA 함유 유지) 500mg을 함유했다. 정상적인 면역기능에 필수적인 아연과 에너지 생성을 돕는 비타민 B6를 고함량 넣었다. 그 밖에 셀레늄, 크롬, 비타민C·D·K 등 총 13종의 비타민과 미네랄을 1일 영양성분 기준치 100% 수준으로 설계했다.

유지영 세노비스 마케팅 팀장은 “하루 한 병으로 기초영양부터 정상적인 면역기능·에너지·혈행까지 간편하게 관리할 수 있다”고 소개했다.