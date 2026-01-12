[리얼푸드=육성연 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 파트너 카스가 한정판 ‘올림픽 투게더’ 에디션을 선보인다고 12일 전했다.

카스는 2024년 파리올림픽에 이어 2026 동계올림픽 공식 파트너사다. 대회의 성공적인 개최와 대한민국 국가대표 선수들의 선전을 응원하고자 이번 한정판을 기획했다.

‘올림픽 투게더’ 에디션 양면에는 ‘CA’와 ‘SS’가 크게 새겨져 있다. 두 개의 캔을 나란히 두거나 건배 시 ‘CASS’ 로고가 완성되는 재미를 느낄 수 있다. 캔 상단에는 카스 로고와 오륜기를 결합한 올림픽 컴포지션 로고, 그리고 2026 동계올림픽 공식 로고를 적용해 한정판의 상징성을 더했다. 동일 콘셉트의 전용 잔도 함께 출시된다. 전용 잔 역시 두 잔을 함께 사용할 때 전체 ‘CASS’ 로고가 완성되는 디자인으로 제작됐다.

올림픽 투게더 에디션은 전국 마트와 편의점에서 만나볼 수 있다. 올림픽 투게더 전용잔은 전국 대형마트에서 올림픽 투게더 패키지 또는 기존 일반 카스 묶음 패키지 2개 이상 구매 시 증정된다. 또한 편의점 주류 스마트오더 전용 잔 ‘카스 신선픽업’ 서비스에서 카스 프레시 350ml 12캔 구매 시 받을 수 있다.

이와 함께 카스는 카스 프레시, 카스 0.0, 카스 라이트 3개 브랜드에 동계올림픽 로고와 오륜기, 오피셜 파트너(Official Partner) 문구를 적용한 ‘올림픽 에디션’도 선보인다. 올림픽 에디션은 전국 마트·편의점·식당 등에서 병맥주와 캔맥주 등 다양한 용량으로 출시될 예정이다.

윤민구 카스 브랜드팀 이사는 “2026 동계올림픽을 맞아 함께 응원할 때 더 특별해지는 올림픽의 가치를 담아 이번 에디션을 기획했다”고 전했다.

카스는 올림픽 마케팅을 본격 전개하고 있다. 이달 중 카스 판매 전국 주요 업장을 ‘카스 올림픽 스테이션’으로 지정할 예정이다. 현장에서는 미니 컬링 게임 등 올림픽 참가 종목과 연관된 게임을 즐길 수 있다. 참여자에게는 메달 오프너 등 기념품을 증정하는 등 올림픽 체험 프로모션들이 운영될 예정이다.