이름하여 ‘형ㆍ누나야~ 학교가자’ 靑春 설렘 BTS(백투스쿨)1기 모집 K-시니어모델 전문과정, 3월 개강 원조 SOCIAL VENUE 라움서 강의 수료후 K-시니어모델 자격증 수여 헤럴드미디어그룹 주최 3개월코스 한국시니어스타협회 주관 공신력↑

[헤럴드경제=김영상 기자] “K-시니어 모델을 위한 인생디자인스쿨 입학생으로 초대합니다.”

청춘(靑春) 리턴(Return)으로 새롭고도 화려한 제2인생의 꿈을 꾸는 K-시니어 모델들에게 반갑고도 매우 설레는 일이 생겼다. ‘변함없는 세월의 가치’의 상징공간이자 국내 최초의 ‘소셜베뉴’(SOCIAL VENUEㆍ문화예술을 경험하는 사회적 교류의 공간)로 유명한 라움아트센터(서울 강남구 역삼동 소재)에서 추억의 스쿨(아카데미) 학생으로 돌아가 고품격 시니어모델 전문과정을 밟는 ‘인생디자인스쿨’이 개강하기 때문이다. 이름하여 BTS(백투스쿨ㆍBack To School)인생디자인스쿨이다. 소셜베뉴 내 학교를 표방한 이 스쿨에선 고품격의 시니어모델 전문과정이 이뤄지며, 수료후엔 K-시니어 모델 자격증 수여 및 패션모델ㆍCF모델ㆍ영화배우로의 진로 모색을 지원받게 된다. 인생2막을 설계하고픈, 끼와 열정이 충만한 40대 이상이라면 누구나 이 스쿨에 입학할 수 있다.

수료후 패션ㆍCF모델 진로 지원 도와줘

73년 전통의 언론 헤럴드미디어그룹(코리아헤럴드ㆍ헤럴드경제ㆍ헤럴드뮤즈ㆍ대표 최진영)은 국내 1위 영자지 코리아헤럴드가 K-시니어모델 개척자인 (사)한국시니어스타협회(이사장 김선)와 손잡고 서울 강남 라움아트센터에서 진행하는 인생디자인스쿨 BTS 1기 신입생을 모집한다고 5일 밝혔다. 이 과정에는 유럽식 고품격 소셜베뉴를 표방하며 웨딩, 갤러리, 컨벤션 등 대한민국 최고의 사교 네트워크 클래스를 갖춘 라움아트센터(회장 박성찬), 센터 내(內) 강남 최고의 럭셔리 예술소통 공간인 화이트원갤러리(관장 최경미)가 주관사로 참여한다. K-헤리티지 철학을 실천하는 보주박물관(관장 한영용), 고품질 K-마이스 업체인 더클라우드(대표 양원찬) 역시 공동주관사로 동참한다. K-미디어, K-시니어모델, K-소셜베뉴, K-갤러리, K-헤리티지, K-마이스 등 내로라 하는 대한민국 K-문화예술의 대표적 기관(언론ㆍ문화예술 단체ㆍ기관ㆍ기업)이 모여 K-시니어 모델 양성을 위해 뛰는 만큼 최고의 ‘명품 시니어모델 스쿨’로 자리잡을 것으로 기대된다.

이 과정이 내건 키워드는 ‘K-시니어모델 전문과정, 형아, 누나야 인생디자인하러 학교 가자’이다. 인생디자인스쿨 BTS 1기 과정은 이미 1월을 시작으로 모집 신청을 받고 있으며, 오는 3월3일(화) 입학식을 진행할 예정이다. 입학식 다음주부터 본격적으로 시작하는 정기 수업(3월10일~6월2일)은 매주 화요일에 이뤄진다.

모델수업 외 아트ㆍ댄스음악ㆍ연극반 운영도

주최사인 코리아헤럴드와 메인 주관사인 한국시니어스타협회는 “현재 시니어모델 과정은 대학교 및 지자체, 시민사회단체 등에서 많이 열리고 있지만, 국내 최초로 특화된 소셜베뉴(라움)에서 명품 시니어모델 과정과 아트(갤러리), 컨벤션 등 보다 종합적인 공간&커리큘럼으로 펼쳐진다는 점이 차별화 포인트”라며 “나름대로 성공한 입학생(원우)들끼리 재능을 나누고 서로 공유하는 서로배움스쿨과 졸업작품전 등을 MZ와 협업하는 등 세대간 어울림을 통한 세대융합도 이 과정의 특별한 점 중 하나”라고 했다.

김선 한국시니어스타협회 이사장은 “시니어(Senior)는 나이가 많다는 게 아니고, 어른 자격을 갖춘 배려와 존중, 품격이 있는 이를 뜻하는 말”이라며 “K-시니어 모델 과정에서 익힌 오랜 노하우를 BTS과정에 쏟아붓고, 시니어 모델 트렌드에 새로운 유형의 시니어-MZ 소통 모델을 만들고 싶다”고 했다. 주최 측은 패션과 디자인에 특화된 고등학생, 대학생들과의 협업을 통해 서로존중스쿨을 지향하며, 공동 졸업작품전도 기획하고 있다. 주최 측은 “특히 ‘K-시니어(SENIOR)’는 한국시니어스타협회가 상표법에 따라 단독으로 상표권을 취득했기에, K-시니어모델 자격증은 이 과정에서만 줄 수 있다”며 “시니어모델이 꿈인 이들에겐 이런 점이 더욱 매력적일 것으로 본다”고 했다.

김선 이사장은 불모지였던 K-시니어모델 시장의 프런티어(개척자)로 유명하다. 그는 2020년 직접 두바이패션쇼 모델로 나섰고, 2023년 제2회 자랑스러운 대한민국 33인 인물 대상-2023 모델부문 대상을 수상했다. 김 이사장은 2025년 제15회 충무로 단편 독립영화제 연기대상을 받은 연기자이기도 하다.

라움 내(內) ‘명품’ 화이트원갤러리와 협업

커리큘럼은 기발하면서도 튀는 기획을 거쳐 나왔다. 모집 입학생은 총 80여명이며, 이들은 ▷모델의 이해 ▷자세교정, 밸런스 및 동선 익히기 ▷포즈 익히기(INPOSE, TOPPOSE, OUTPOSE) ▷턴의 이해와 턴 실전 연습 ▷퍼포먼스 워킹 ▷소품을 이용한 테크닉 워킹 등 공통과목을 수강하게 된다. 또 ▷드레스 및 턱시도 워킹, 한복워킹 ▷무대의상 연출법과 응용 포즈 수강을 거쳐 졸업땐 젊은 MZ 학생들과 협업하는 작품발표 패션쇼도 가질 계획이다.

주최 측은 공통과목 강의 외에 30여명씩 3개반(나도?쉘위댄스음악아카데미, 눈뜨는아트아카데미, 늦지않았다연극아카데미)으로 나눠 운영함으로써 공통 패션모델 수업 외에도 2교시 플러스 효과를 겨냥하는 음악ㆍ댄스, 아트, 연극 수업을 동시에 5~6차례 진행한다.

이중 아트아카데미는 화이트원갤러리에서 진행되며, 미술 인문학부터 미술작가와의 만남 등 알짜배기 프로그램을 커리큘럼으로 넣었다. 최경미 화이트원갤러리 관장은 “대한민국 최고의 럭셔리 라움아트센터에서 시니어모델 수업도 받고, 갤러리에선 아트에 대한 지평을 넓히는 등 시니어들의 문화예술 품격을 높이는 수업으로 진행할 것”이라고 했다.

연기 수업은 패션모델의 재능과 스킬을 더욱 빛나게 해줄 떼레야 뗄 수 없는 과정으로, 이 과목은 장기봉 감독이 강의를 맡는다. 한국시니어스타협회 총감독이기도 한 장 감독은 2020 영화 ‘시니어퀸’ 총괄프로듀서로 일했고, 2025년 제15회 충무로단편독립영화제 최우수작품상 장편부문(이연)을 수상하기도 했다. 그는 2020년 국제 두바이오프패션쇼 시니어 예술감독을 맡았으며, 시니어모델과 연극영화의 접목엔 뛰어난 능력을 지닌 인물로 통한다.

출석부와 함께 차렷~경례 구호도

청춘 리턴을 표방한 스쿨 답게 모든 콘셉트는 수십년전 학창시절 교실로 맞췄다. 그래서 학교를 인생디자인스쿨BTS(인디스BTS)로 명명했고, 1교시 시작과 함께 출석부와 함께 시니어 학생 이름이 호명된다. 수업 시작 직전 반장의 차렷~ 경례~ 구호도 울려퍼진다. 교훈(敎訓)은 3겁(겁나게 놀자, 겁나게 설레자, 겁나게 베풀자)이며, 교목(敎木)은 느티나무(늘 푸르게, 늘 누군가 버팀이 되는 나무), 교화(敎花)는 불로초로 정했다.

주최 측과 스쿨 관계자들은 학교 이사장, 교장선생님, 교감선생님, 학생주임, 교무주임, 행정주임, 양호실장, 상담실장 등 옛날 무섭고 무섭던 호랑이 선생님들 명함으로 이 과정에 참여한다. 학생들은 자치운영위원회를 구성해 BTS학생회장, BTS학생부회장 등을 직접 뽑으며, 각각의 반(아카데미)엔 반장을 둘 예정이다. 그 옛날에 완장 차기만 하면 주름을 잡느라 바쁘던 선도부장을 비롯해 미화부장, 총무부장, 줄반장 등도 교실안에서 부활한다.

김선 이사장은 “잊혀졌던 학창시절을 재현하고 그 추억의 공간에서 시니어모델 수업도 받고, 삶의 활력와 100세시대 품격 인생을 즐기자는 차원에서 여기저기 재미있는 스토리 요소를 도입했다”며 “다들 즐거워할 그 모습, 그 공간만 생각해봐도 벌써부터 맘이 설렌다”고 했다.

나이순 아닌 배려ㆍ존중 갖춘 시니어 초청

인생디자인스쿨은 재미만 추구하는 것은 아니다. 졸업후 많은 혜택이 주어진다. 일단 입학생들이 졸업작품전까지 무사히 마치고 수료하면 수료증과 함께 K-시니어(SENIOR) 상표 등록권을 갖고 있는 한국시니어스타협회의 K-시니어 모델 자격증을 발급해준다. 수료 후엔 시니어모델 뷰티CF, 영화배우 연기 도전 지원 등 향후 진로에도 많은 도움을 줄 예정이다. 이밖에 ▷헤럴드미디어그룹 각종 글로벌포럼 및 공연 VIP 초대 ▷코리아헤럴드 등 글로벌프로젝트 일부행사 모델 기회 ▷헤럴드뮤즈, 글로벌인플루언서와 함께하는 해외로드쇼(하반기 예정) 모델 참가 ▷MZ들과의 협업 졸업작품전 ▷헤럴드뮤즈 유튜브 SNS영상 참여 기회 등 많은 혜택(특전)을 부여한다.

주최 측은 “최고급 시니어모델 이론과 실습 커리큘럼 외에도 100세 시대 글로티즌(글로벌시티즌) 인문학 소양을 쌓을 수 있는 인생디자인스쿨에 품위있는 시니어를 초대한다”며 “시니어들간의 소통은 물론 협업파트너로 다양한 MZ를 초대하면서 시니어-MZ의 세대융합이란 가치있는 시도가 국내 최초로 이뤄지는 만큼 좋은 시선으로 봐줬으면 좋겠다”고 했다. 주최 측은 “기회가 된다면 MZ들과의 1:1멘티ㆍ멘토링을 통해 세대소통을 실천하고, 젊은이들의 꿈을 응원하는 어른의 참모습도 재발견할 기회도 제공하는 것이 시니어세대가 할 일이란 점에서 그런 프로그램도 추진할 것”이라고 했다.

보주박물관ㆍ더클라우드 주관사 참여

한편 인생디자인스쿨BTS 강의가 이뤄지는 라움아트센터는 ‘세월의 가치’와 ‘세상에 없던 가치’를 추구하는 곳으로 유명하며, ‘문화예술 향유의 장’이라는 최고의 소셜베뉴를 실천하기 위해 와인, 플라워, 푸드 등 소셜아카데미를 운영했던 곳이기도 하다. 주최 측은 “세월의 가치 등 라움의 철학이 제2의 인생을 꿈꾸는 시니어모델의 추구 이미지와 잘 어울리는 곳이라는 점에서 라움스쿨을 열게 됐다”며 “100세시대 고품격 인생, 100세시대 인문학 인생, 100세시대 문화예술 인생, 100세시대 글로티즌인생을 꿈꾸는 시니어라면 두팔 벌려 환영한다”고 했다.

