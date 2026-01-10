[리얼푸드=육성연 기자] 싱그러운 토마토를 활용한 샐러드 레시피를 소개합니다. 리얼푸드의 추천 요리는 ‘마리네이드 토마토 샐러드’인데요.

잘 익은 토마토와 짭짤한 올리브, 부드러운 모차렐라, 그리고 향긋한 바질을 이용한 샐러드입니다. 상큼한 레몬·발사믹 드레싱에 버무리면 건강하면서도 자연의 맛을 즐길 수 있습니다. 간단하지만 고급스러운 맛을 내서 손님맞이 요리에도 잘 어울립니다.

완성한 샐러드는 밀폐용기에 담아 냉장고에서 1~2시간 정도 재워 주세요. 재료들이 서로 어우러져 감칠맛이 배가됩니다. 식탁에 올렸을 때 훨씬 풍부한 풍미를 느낄 수 있습니다. 샐러드는 빵이나 스테이크 등과 곁들여도 맛이 좋습니다.

‘마리네이드 토마토 샐러드’, 가벼운 한 끼 샐러드나 손님상, 또는 와인 안주 요리로 어떠신가요.

재료(4인분)

재료 : 완숙 토마토 3개, 혼합 올리브 1컵, 적양파 1/4개, 모차렐라 볼 1컵, 바질잎 4장

드레싱 재료 : 올리브 오일 1/4컵, 화이트 발사믹 2큰술, 레몬 1/2개(레몬즙 2큰술), 다진 마늘 1작은술, 파슬리 약간, 소금, 후춧가루 적당량

만들기

1. 깨끗이 씻은 토마토는 꼭지를 떼고 4~6등분으로 잘라주세요.

2. 적양파와 파슬리는 잘게 다지고, 바질잎은 길게 썰어주세요.

3. 레몬을 압축기에 올려 꼭 짜주세요. 드레싱 재료를 볼에 넣고 잘 섞어주세요.

4. 큰 볼에 토마토, 올리브, 적양파, 모차렐라, 바질을 넣고 드레싱을 부어 잘 버무려주세요.

5. 그릇에 담아 맛있게 즐겨주세요.

자료=우리의 식탁 제공