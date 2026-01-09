[리얼푸드=육성연 기자] 파라다이스시티가 크리스털 브랜드 스와로브스키와 손잡고 시즌 한정 홍보를 펼친다고 9일 전했다.

파라다이스시티는 아시아 최초로 ‘카페 스와로브스키’와 협업했다. 딸기 뷔페와 디저트를 선보이는 ‘크리스털 파라다이스 위드 스와로브스키(Crystal Paradise with Swarovski)’ 홍보를 오는 3월 15일까지 진행한다.

파라다이스시티의 딸기 뷔페는 ‘크리스털 베리 가든(Crystal Berry Garden)’을 주제로 제철 딸기와 스와로브스키 특유의 반짝이는 감성을 담았다. 쇼트 케이크와 티라미수 등 각양각색의 딸기 디저트들로 구성했다. 3월 15일까지 매주 토요일 12~15시, 일요일 1부 11시~12시 40분, 일요일 2부 13시 20분~15시 파라다이스시티 가든바이라쿠에 팝업 (임시매장) 형태로 진행한다.

2~3월 딸기 뷔페 방문 고객 한정으로 카페 스와로브스키 드립백 커피도 증정한다. 딸기 뷔페 이용 시 테이블당 1세트씩, 선착순 300명에게 ‘카페 스와로브스키 클래식 베니스 드립백 선물세트(6개입)’를 제공한다. 단, 얼리버드 혜택과는 중복으로 적용되지 않는다.

파라다이스시티의 디저트 카페 ‘가든카페’에서는 카페 스와로브스키의 광채를 담은 ‘로즈 무스 잼스(Rose Mousse Gems)’ 케이크를 판매한다. 보석을 연상시키는 비주얼의 카페 스와로브스키 대표 디저트 메뉴다.

파라다이스시티 관계자는 “아시아 최초로 카페 스와로브스키와 협업해 파라다이스시티만의 방식으로 맛(味)과 아름다움(美)을 담아 차별화된 딸기 시즌을 풀어냈다”라고 말했다.