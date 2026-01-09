[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 빽다방이 딸기 시즌을 맞아 신메뉴 4종을 출시한다고 9일 밝혔다.

‘딸기젤라또 파르페’는 딸기맛 우유 베이스와 휘핑크림 위에 쫀득한 딸기 젤라토를 층층이 쌓아 올린 파르페형 디저트 음료다. 바삭한 후루트링과 초코볼 시리얼, 쫀득쿠키 등을 담아낸 것이 특징이다.

‘딸기젤라또 레몬스무디’는 상큼한 레몬 스무디에 딸기 젤라토와 건조된 딸기 다이스 토핑을 더했다. ‘딸기앤쿠키 쉐이크’는 딸기 베이스와 밀크셰이크를 층층이 담고 바삭한 쿠키 토핑과 건조 딸기 다이스를 올렸다.

‘딸기복숭아 루이보스티’는 은은한 복숭아 향의 루이보스티에 딸기 과육이 살아 있는 딸기 베이스를 넣었다.

빽다방은 이번 신메뉴 출시를 기념해 오는 13~18일까지 멤버십 앱을 통해 ‘픽업오더 전용 신메뉴 할인 프로모션’을 진행한다. 멤버십 앱 내 ‘픽업오더-프로모션’ 카테고리에서 할인된 금액으로 주문할 수 있다.

신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 시즌 한정으로 판매한다. 모든 메뉴는 3900원이다.