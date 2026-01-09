[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업의 관계사 엠즈씨드는 지난 7일 고창군과 농산물 유통 활성화 및 기업-지자체 상생 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식은 심덕섭 고창 군수, 권익범 엠즈씨드 대표가 참석했다. 양측은 고창군 농산물을 활용한 메뉴 개발과 안정적인 공급 유통 체계 구축을 중심으로 상호 협력하기로 합의했다. 주요 내용은 고창 농산물의 안정적 공급 지원 및 원물 구매 확대, 고창 농산물을 활용한 메뉴 개발 및 제품 공동 마케팅, 상생 발전을 위한 지속적인 교류 등이다.

엠즈씨드는 고창군에서 재배된 고구마, 땅콩, 수박 등 우수한 품질의 농산물을 활용한 메뉴 개발을 확대하고, 이를 통해 지역 농산물의 부가가치 제고에 기여한다는 계획이다. 고창군은 안정적인 원물 공급과 유통을 통해 협력 체계를 뒷받침할 예정이다.

엠즈씨드 관계자는 “고창군의 우수한 농산물을 활용한 메뉴 개발을 지속 확대해 나갈 계획”이라며, “메뉴 개발은 물론 공동 마케팅 등 다양한 영역에서 협력을 이어가겠다”라고 말했다.

엠즈씨드가 운영하는 스페셜티 커피 전문 브랜드 폴 바셋에서는 8일부터 고창 땅콩 카페라떼, 고창 고구마 라떼, 고창 복분자 에이드, 고창 고구마 치즈 케이크 등 고창 농산물을 활용한 신제품을 출시한다. 향후에도 다양한 제품들을 순차적으로 선보일 예정이다.