[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업의 ‘매일두유’와 ‘어메이징 오트’가 최근 화제의 중심에 선 셰프들과 손잡고 특별한 온라인 이벤트를 펼친다.

‘셰프의 히든 레시피’를 주제로 한 이번 이벤트는 매일두유 브랜드 앰버서더인 에드워드 리 셰프를 비롯해 수퍼판의 우정욱 셰프, 소울의 김희은 셰프가 참여한다. 인기 셰프들이 직접 매일두유와 어메이징 오트 제품을 활용해 개발한 레시피를 공개할 예정이다. 소비자가 메뉴 이름을 짓는 네이밍 이벤트와 특가 혜택을 만날 수 있는 통합기획전으로 구성했다.

오는 31일까지 매일유업 네이버 직영스토어에서 매일두유 또는 어메이징 오트 제품을 구매한 뒤, 창의적인 레시피 메뉴 이름과 셰프에 대한 응원을 담은 구매 후기를 남기면 응모된다. 당첨자에게는 ‘서울엄마’ 우정욱 셰프의 수퍼판 혹은 김희은 셰프의 소울 레스토랑 2인 식사권이 증정된다. 당첨자 발표는 1월 13일부터 매주 화요일마다 공개해 매주 2명씩, 총 8명을 선정한다.

이번 셰프의 히든 레시피는 매일유업 공식 유튜브와 인스타그램을 통해 차례대로 영상으로 공개될 예정이다. 우정욱 셰프는 매일두유를 활용해 크림파스타와 디저트 아이스크림을 선보였다. 크림파스타는 면 대신 쫄깃한 도토리묵과 고소한 두유 크림 소스를 곁들인 메뉴다.

소울의 김희은 셰프는 어메이징 오트의 오트밀을 활용한 수프를 선보였다. 오트밀에 버터와 치즈, 구운 잣, 들기름 등을 넣었다. 또한 타코는 오트밀 반죽으로 만든 빵에 한국식 불고기를 조화롭게 섞었다. 참나물 샐러드까지 함께 넣어 기존 타코에서는 맛볼 수 없었던 새로운 맛을 느낄 수 있다.

더불어 이번 이벤트 기간에는 할인 혜택도 있다. 매일두유나 어메이징 오트 제품을 구매하는 고객은 1만2900원 상당의 오트밀 오리지널 제품(900g)을 2000원에 구매할 수 있다.

또한, 셰프의 레시피를 집에서 손쉽게 따라 할 수 있는 ‘특별구성세트’도 마련했다. 오트밀 수프 조합(어메이징 오트 오트밀 오리지널 900g + 오트 바리스타 950mL X 3팩)은 정상가 대비 약 43% 할인된 1만5900원에 판매한다. 오트밀 라떼 조합 구매 시에는 어메이징 오트 바리스타 950mL X 3팩 구성에 330mL 용량 2팩을 추가 증정한다.

매일유업 관계자는 “이번 수퍼판의 서울엄마 우정욱, 소울의 김희은 셰프가 선보인 창의적인 레시피들을 통해, 매일두유와 어메이징 오트의 새로운 매력을 발견하게 될 것”이라고 소개했다.