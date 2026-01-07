[리얼푸드=육성연 기자] 비어케이가 수입 유통하는 칭따오(TSINGTAO)가 2026년 병오년을 맞아 붉은 말의 에너지를 담은 한정판 패키지를 선보인다고 7일 전했다.

칭따오(TSINGTAO)는 일러스트레이터 규하나 작가와 협업한 ‘2026 병오년 복맥 에디션 패키지’를 한정 출시한다. 올해로 9년째를 맞이한 ‘칭따오 복맥 에디션’은 ‘복(福)을 부르는 맥주’라는 의미를 담은 칭따오만의 신년 스페셜 에디션이다. 올해는 붉은 말의 역동적인 모습을 통해 힘찬 도약과 성장의 기운을 상징적으로 담았다.

규하나 작가만의 강렬한 색채와 부드러운 감성을 담은 이번 패키지는 칭따오 복맥 에디션을 비롯한 스페셜 굿즈로 구성했다. 2026 복맥 에디션(473ml) 2병, 전용잔(160ml) 2개 구성에 붉은색 복주머니에 담긴 미니 윷놀이 세트를 더했다.

‘2026 병오년 복맥 에디션 패키지’는 주류 스마트오더 플랫폼 데일리샷을 비롯해 편의점 4사 주류 스마트오더 앱을 통해 구매할 수 있다.

수입주류 전문 유통 기업 비어케이 관계자는 “이번 2026 병오년 복맥 에디션은 붉은 말의 힘찬 기운처럼 모두가 도약하는 희망찬 한 해가 되기를 바라는 마음을 담아 기획했다”라고 전했다.