[리얼푸드=육성연 기자] 오비맥주 라거 브랜드 스텔라 아르투아가 오는 29일까지 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(이하 흑백요리사2)’ 출연 셰프 레스토랑의 식사권 이벤트를 마련했다.

참여 레스토랑은 ‘키친보스’ 김호윤 셰프의 ‘더 이탈리안 클럽’, ‘서촌황태자’ 이재훈 셰프의 ‘까델루뽀’, ‘유행왕’ 김훈 셰프의 ‘쌤쌤쌤’, ‘파스타스타’ 임홍근 셰프의 ‘파티나’ 등 총 5개 레스토랑이다. 추가 1곳은 8일 캐치테이블 이벤트 페이지에서 공개된다.

당첨자는 1월 30일 추첨을 통해 선정된다. 결과는 개별 안내될 예정이다. 당첨자에게는 2인 식사권이 제공된다. 레스토랑 방문은 2월 중순 이후 가능하다.

이벤트 참여는 두 가지다. 이벤트 페이지에 안내된 스텔라 아르투아 취급 업장에서 스텔라 아르투아 생맥주 2잔을 구매하거나, 응모권이 포함된 ‘스텔라 아르투아 다이닝 에디션’ 패키지를 구매하면 된다. 구매 시 제공받은 쿠폰 번호를 캐치테이블 앱 내 이벤트 페이지에 입력해 희망 레스토랑을 선택하면 응모가 완료된다. 쿠폰 1매당 레스토랑 1곳에 응모할 수 있따.

‘스텔라 아르투아 다이닝 에디션’ 패키지는 330ml 병 6개와 미니 챌리스(150ml) 2개로 구성됐다. 해당 패키지는 주요 편의점 스마트오더, 데일리샷, 카카오톡 선물하기 등에서 구입할 수 있다.

스텔라 아르투아는 브랜드 공식 인스타그램에서 ‘시청 인증샷’ 추첨 이벤트를 마련해 소비자 참여 기회를 확대했다. 오는 9일까지 진행한다. 흑백요리사2 시청 화면을 스텔라 아르투아와 함께 촬영하고 지정 해시태그를 포함해 개인 SNS에 올리면 된다. 추첨을 통해 당첨자에게 셰프 레스토랑 식사권 또는 ‘스텔라 아르투아 다이닝 에디션’을 제공한다.

박상영 오비맥주 하이엔드 브랜드 마케팅 상무는 “방송을 통해 화제가 된 셰프들의 철학이 담긴 요리를 스텔라 아르투아와 함께 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”라고 말했다.