[리얼푸드=육성연 기자] 정관장 갱년기 여성건강 전문 브랜드 ‘화애락’이 대표 제품 3종을 업그레이드한 리뉴얼 제품을 선보인다고 7일 전했다. ‘화애락 진 토탈솔루션’, ‘화애락 본 혈행포커스’, ‘화애락 후 활력포커스’ 3종이다.

이번 제품은 모두 열량을 낮추고 편의성을 개선하는 등 기존 제품을 업그레이드했다. ‘화애락 진 토탈솔루션’은 갱년기 여성 대표제품 ‘화애락 터닝미’의 리뉴얼 제품이다. 주원료는 식약처 기능성을 인정받은 홍삼을 사용했다. 부원료로는 ‘KGC여성건강특허조성물’ 및 녹용추출액, 샤프란추출물분말, 저분자콜라겐펩타이드, 3대 베리 농축액(크랜베리·빌베리·엘더베리) 등이 포함됐다.

‘화애락 후 활력포커스’는 ‘화애락 액티브미’를 리뉴얼했다. 갱년기 여성건강과 관절, 근육까지 복합케어가 가능하다. ‘KGC여성건강특허조성물’과 기능성 원료인 구절초추출물, 마그네슘을 추가한 3중 기능성 프리미엄 제품이다.

‘화애락 본 혈행포커스’는 ‘화애락 온미’의 리뉴얼 버전이다. 혈행 건강관리가 필요한 여성을 위한 제품이다. 식약처로부터 혈행 개선 기능성을 인정받은 홍삼을 주원료로, 식물혼합농충액, 덩굴팥, 녹용, 유자, 진피, 약쑥 등 부원료를 추가했다.

정관장 관계자는 “화애락은 정관장의 35년 여성 건강연구를 바탕으로, 550만명 고객의 선택을 받아 기능성을 입증한 여성갱년기 대표 브랜드로서, 이번 리뉴얼을 통해 여성들의 변화하는 라이프스타일과 건강을 섬세하게 반영했다”라고 전했다.