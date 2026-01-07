[리얼푸드=육성연 기자] 와인 수입사 금양인터내셔날은 이탈리아 아마로네 와이너리 토마시(TOMMASI)가 한국 현대미술의 거장 ‘장승택’ 작가와 협업한 한정판 와인을 출시했다고 7일 밝혔다.

이번 ‘토마시 아마로네 델라 발폴리첼라 클라시코 아트레이블’은 ‘색채의 연금술사’라 불리는 장승택 작가와 만났다. 장승택 작가는 다양한 소재를 활용해 빛과 색을 탐구하는 독창적인 작업으로 한국 현대 미술계에서 주목받는 인물이다. 토마시 아마로네 발폴리첼라 클라시코는 국내 아마로네 시장을 대표 와인 중 하나다.

이번 아트레이블은 시간의 축적, 반복되는 행위 속에서 탄생하는 진정성, 그리고 장인정신의 결정체라는 공통된 메시지를 담고 있다.

토마시 패밀리 에스테이트의 현재 CEO인 ‘피엔란젤로 토마시’는 “한국의 저명한 예술가의 시선으로 아마로네 클라시코를 재해석한 ‘아트 레이블’은 이탈리아 양조 전통과 한국 현대 예술 사이의 가교가 되었다”고 말했다. 이어 “한국의 소비자들이 이 와인을 통해 정서적, 문화적 연결고리를 느끼길 바라며, 와인을 즐기는 순간 장인 정신에 대한 존중을 경험하고 이탈리아와 한국이 와인과 예술로 대화한 상징적인 순간으로 기억되길 희망한다”고 덧붙였다.

토마시 아마로네 델라 발폴리첼라 클라시코 아트레이블은 전국 롯데백화점에서 만나볼 수 있다.