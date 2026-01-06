[리얼푸드=육성연 기자] 건강음료 전문기업 ㈜티젠(TEAZEN)이 걸그룹 트와이스를 새로운 콤부차 광고 모델로 발탁했다고 6일 전했다.

트와이스는 1년 동안 티젠 콤부차 광고 모델로 활동하며 온라인 및 옥외광고를 비롯해 다양한 국내외 오프라인 프로모션을 함께 진행할 예정이다. 티젠은 트와이스 구성원들을 다양한 콤부차 플레이버와 1대1 매칭한 새로운 패키지를 선보인다.

티젠이 새로운 콤부차 광고 모델로 트와이스를 선정한 것은 글로벌 시장 공략에 박차를 가하기 위함이다.

티젠 관계자는 모델 선정과 관련해 “트와이스가 데뷔 초부터 일관되게 보여준 ‘에너지 넘치고 건강한’ 이미지가 건강한 탄산 대체 음료 콤부차의 정체성과 잘 어울려 새로운 모델로 발탁하게 되었다”며, “앞으로 트와이스와 함께 K-콤부차의 매력을 전 세계에 알려 나갈 것”이라고 밝혔다.

티젠은 새로운 모델 선정 기념으로 1월 내내 다양한 행사를 진행한다. 먼저 올리브영 명동타운점에서 새로운 광고 모델 발탁 소식을 알리는 디지털 옥외광고를 진행한다. 또 티젠 자사 몰에서 콤부차 구매 시 트와이스 포토카드를 선물로 증정한다.