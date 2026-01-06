[리얼푸드=육성연 기자] 지평주조의 ‘지평막걸리’가 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 막걸리 부문 대상을 수상하며 7년 연속 1위를 달성했다.

대한민국 퍼스트브랜드 대상은 한국소비자포럼이 주관하는 시상이다. 매년 16개 산업군의 3000여 개 브랜드를 대상으로 진행된다. 올해는 국내·중국·베트남·인도네시아 등 아시아 4개국에서 약 45만 명이 참여했다.

지평막걸리는 이번 조사에서 주요 평가 항목 전반에서 점수를 끌어올리며 막걸리 부문 1위를 지켜냈다. 특히 만족도 평가 항목에서 5.68점을 기록했다. 막걸리 부문 가운데 유일하게 5점대에 진입했다. 이는 전년도 만족도 평가 5.55점과 올해 막걸리 부문 평균 5.51점을 웃도는 수치다.

나이별로는 지난해 대비 40·50대의 응답 참여가 확대됐다. 지역별로도 서울·경기와 부산·경남을 비롯해 대전·충청, 강원 등 주요 권역에서 두 자릿수 응답 비율을 기록했다. 응답자의 결혼 여부를 살펴보면 미혼 61%, 기혼 39%로 집계됐다.

지평주조 관계자는 “소비자의 신뢰를 바탕으로 한 품질 중심의 경영이 7년 연속 수상으로 이어진 것이라 생각한다”라고 말했다.