[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울의 올데이 다이닝 뷔페 레스토랑 ‘플레이버즈’가 2026년 졸업생과 입학생에게 무료 식사 혜택을 제공하는 행사를 연다고 6일 전했다. 졸업·입학 대상자와 함께 성인 2인 이상 방문 시, 대상자 1인에게 무료 식사 혜택이 제공된다.

이번 행사 대상은 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 대학원 졸업생과 입학생이다. 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 진행한다. 학업의 시작과 마무리를 가족과 함께 기념할 수 있도록 기획했다.

플레이버즈는 제철 식재료를 활용한 인터내셔널 뷔페 레스토랑이다. 개방형 주방의 라이브 스테이션에서 셰프가 즉석에서 조리하는 다양한 메뉴를 선보인다. 신선한 샐러드와 한식 코너, 피자와 그릴 요리 등의 메뉴와 함께, 호텔 페이스트리 셰프가 준비한 디저트와 제철 과일을 즐길 수 있다. 특히 2월 28일까지는 딸기 제철 시즌에 맞춰 시즌 한정 딸기 디저트 메뉴도 선보인다.

본 혜택은 사전 유선 예약 고객만 적용된다. 방문 시 졸업·입학을 증명할 수 있는 서류 제시가 필요하다. 중식 또는 석식 이용 시에만 적용할 수 있다. 조식 및 기타 할인 혜택과의 중복 적용은 불가하다.

JW 메리어트 호텔 서울 관계자는 “졸업과 입학이라는 의미 있는 시기를 맞아 가족이 함께 기념할 수 있는 미식 경험을 준비했다”라고 전했다.