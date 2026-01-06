[헤럴드경제=민성기 기자] 인천의 한 아파트가 택배 기사에게 공동 현관 출입 카드를 발급해 주는 대가로 월 사용료를 요구한 사실이 알려져 논란이 일고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘택배 아파트 출입 사용료에 대해서 어떻게 생각하시나요?’라는 제목의 글이 올라왔다.

해당 글에는 한 아파트에서 택배 기사가 아파트 출입을 위해 공동현관 마스터키를 발급받으려면 보증금과 함께 매달 사용료를 내야 한다는 내용이 담겼다.

작성자 A씨는 “출입 카드 (보증금) 10만원까지는 이해하겠는데, 사용료로 월 3만3000원을 내라는 건 뭔지 모르겠다”며 “아파트 출입과 엘리베이터 사용을 위해 매월 5일 월 사용료를 받겠다는 것”이라고 했다.

이어 “이제는 아파트도 구독료를 내야 하냐”면서 “여기가 9개 단지인데, 만약 단지마다 다 따로 받는 거라면 월 29만7000원이 필요하다”고 토로했다.

함께 공개된 ‘업체용 공동 현관 마스터키 발급 및 인수 확인서’ 사진에는 사용료와 관련해 상세한 내용이 적혀있었다.

해당 문서에 따르면 아파트에 출입하기 위해선 매월 5일 3만3000원을 내야 하며, 마스터키 파손이나 분실 시 개당 10만 원을 변상해야 한다.

또한 출입 카드 양도 금지, 출입 후 문단속, 엘리베이터 이용 규칙 등 준수사항도 상세히 적혀있다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들은 “주민이 주문한 물건을 배달하는 기사에게 왜 비용을 떠넘기느냐”, “이기적이고 배려 없는 조치”, “문제의 아파트를 배송 거부 지역으로 지정해야 한다”, “경비실이나 단지 입구에 일괄 배송하는 방식으로 대응해야 한다”라는 등의 반응을 보이며 강하게 비판했다.