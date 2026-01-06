감미료 대신 천연당 ‘클린 스위트’ 단백질 열풍 이은 ‘식이섬유’ 부상 아름다운 외형 ‘도파민 데코’ 주목

[리얼푸드=육성연 기자] “소비자는 이제 ‘무엇을 먹을까’보다 ‘왜, 어떻게 만들어졌는가’에 주목한다.”

미국 유기농 식품 유통업체 홀푸드 마켓의 ‘2026 홀푸드마켓 트렌드 보고서’ 내용이다. 단순히 맛에서 그치지 않고 건강과 웰빙에 초점을 맞춘다는 분석이다.

주요 글로벌 식품 트렌드 보고서를 종합해 보면, 올해는 식품의 건강함이 더 강조되면서 천연 유래의 성분 활용이 많아질 것으로 보인다. 특히 ‘향’과 ‘단맛’에서 이런 현상이 두드러질 전망이다. 또 매력적인 디자인 식품이 주목받는다는 ‘도파민 데코(dopamine décor)’도 주요 키워드로 떠올랐다.

우선 글로벌 식품 트렌드에 큰 영향력을 미치는 ‘홀푸드 마켓 트렌드 보고서’는 설탕 섭취를 의식적으로 줄이려는 ‘의식적인 단맛(Sweet, But Make It Mindful)’ 성향이 강해질 것으로 봤다. 과일·꿀·메이플 시럽 등 원재료 본연의 천연 당을 선호하는 ‘클린 스위트’ 바람이다. 식품업계를 휩쓴 인공감미료의 저당·무가당 트렌드가 ‘자연 유래 단맛’으로 바뀌고 있다는 분석이다.

향료 시장에서도 인공 향 대신, 과일·채소·견과류·씨앗·곡물·꽃 등 다양한 식물 향료의 인기가 높아지고 있다. 시장조사업체 컬리너리 타이드(Culinary Tides)는 2026년 트렌드 보고서에서 “감귤이나 라벤더 같은 천연 향신료의 섬세함이 ‘풍미’의 진정한 의미를 재정의할 것”이라고 했다.

블랙커런트는 이런 추세에서 주목받는 과일 중 하나다. 미국의 거대 향신료 기업인 맥코믹(McCormick&Co)은 트렌드 보고서에서 블랙커런트를 ‘올해의 맛’으로 선정했다. 맥코믹에 따르면 블랙커런트는 새콤달콤한 맛과 함께 은은한 향이 더해진 것이 특징이다. 면역력과 심장 건강 등에 이로운 영양소도 많다.

글로벌 시장조사업체 유로모니터 역시 ‘2026년 글로벌 소비자 트렌드’를 통해 자연 유래 성분을 트렌드 키워드로 꼽았다. 장기화된 불확실성 속에서 심리적 안정과 단순함을 중요하게 여기는 소비자가 많아졌고, 이에 따라 천연 성분을 통해 심리적 안정감을 찾으려 한다는 분석이다. 실제 유로모니터 글로벌 설문 조사에서 58%의 소비자는 자연 유래 성분 성분과 건강한 제품으로부터 심리적 안정감을 찾는 것으로 조사됐다.

영양소 중에서는 단백질 열풍에 이어 ‘식이섬유’가 주목받을 것으로 보인다. 홀푸드 마켓은 2026년 식단의 키워드로 식이섬유를 꼽았다. 이는 몇해 전부터 장 건강의 중요성이 이어진 결과로 풀이된다. 식이섬유는 장(腸) 내 미생물의 먹이가 되어 장 건강을 돕는 핵심 영양소로 부상했다. 아몬드, 귀리, 푸룬, 치아시드 등 식이섬유가 풍부한 재료가 파스타·빵·음료 등의 가공식품으로 영역을 넓히고 있다.

식탁에서는 아름다운 디자인이 강조될 것으로 보인다. ‘미학’으로 진화한 소비다. 홀푸드 마켓은 시각적으로 매력적인 식품이 긍정적 감정을 만드는, 이른바 ‘도파민 데코’ 현상이 강해진다고 내다봤다. 밝고 대담한 색상, 예술적 디자인이 강조된다는 분석이다. 이런 흐름은 음식이 ‘보이는 즐거움’의 대상이 되고 있음을 시사한다.

앨리슨 앵거스(Alison Angus) 유로모니터 이노베이션 부문 총괄은 “소비자 행동의 미래는 편안함, 자기 표현, 웰빙에 대한 열망이 진정성과 단순함에 대한 요구와 맞물려 나타날 것”이라고 말했다.