- 대출규제 피해간 지방 핵심 주거벨트 관심

- 아파트값 반등신호 및 알짜현장 청약열기 뜨거워

정부가 발표한 ‘6.27’ 대출규제 여파로 수도권 부동산시장이 급속도로 위축된 가운데, 지방 주요 핵심지역을 중심으로 입지에 따른 양극화 현상이 더욱 뚜렷해지고 있다. 규제 부담이 적고 주거 선호도가 검증된 지역에는 수요가 몰리는 반면, 경쟁력이 부족한 곳은 회복 속도가 더딘 모습이다.

이 같은 흐름은 지방 핵심 주거지역의 실제 거래 사례에서도 확인된다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 대구 수성구 범어동에 위치한 ‘수성범어W’ 전용 84㎡는 2025년 10월 18억원에 거래됐다. 분양가 7억3,000만원과 비교하면 10억원 이상 상승한 금액이다. 또 대구 수성구 황금동의 ‘힐스테이트황금엘포레’ 전용 84㎡ 역시 2025년 12월 10억원에 거래되며, 분양가(6억5,000만원) 대비 3억원 이상 오른 가격에 손바뀜됐다.

거래시장에서도 분위기 변화가 확인된다. 한국부동산원 자료에 따르면, 대구 수성구의 아파트 매매거래건수는 25년 1월 213건에서 25년 10월 463건으로 2배 이상 증가하며 분위기 반전에 성공했다. 부산의 핵심 주거지로 꼽히는 해운대구 역시 상황은 비슷하다. 해운대구의 아파트 매매거래건수는 1월 150건에서 10월 506건으로 3배 이상 늘었다.

이 같은 흐름 속에서 대구 수성구 황금역 일대에 공급된 ‘힐스테이트 황금역리저브’가 아파트 전 세대 완판을 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 수도권 규제 강화 이후 수요가 이동하는 과정에서, 입지·상품·생활 인프라를 고루 갖춘 단지가 선택을 받았다는 평가다. 현재는 오피스텔 일부 잔여 물량만 남아 마감이 임박한 상황이다.

‘힐스테이트 황금역리저브’는 지하 4층~지상 최고 40층, 5개동 규모로 조성됐으며, 전용면적 82~83㎡ 아파트 337가구와 오피스텔 74실로 구성된다. 단지가 위치한 수성구는 법조타운과 금융기관, 명문학군이 밀집된 대구 대표 주거지로, 최근에는 황금네거리 일대를 중심으로 대규모 개발 호재가 이어지며 신흥 주거타운으로 부상하고 있다.

생활 인프라도 탄탄하다. 단지 건너편에 홈플러스 대구 수성점을 비롯해 황금시장, 들안길 먹거리타운, 국립대구박물관 등이 위치해 있으며, 수성구청 신청사(2029년 예정)도 인근에 들어설 예정이다. 수성못과 범어천, 신천수변공원, 수성구민운동장 등 풍부한 녹지공간도 가까워 쾌적한 주거환경을 갖췄다.

교육 여건 역시 수성구를 대표하는 강점이다. 경신고, 경북고, 대구여고, 대구과학고 등 명문학군이 형성돼 있으며, 황금초·중학교 도보 통학과 수성구 학원가 접근성도 뛰어나다.

교통환경도 우수하다. 대구도시철도 3호선 황금역을 도보로 이용할 수 있으며, 향후 순환노선인 도시철도 5호선 환승역 조성 확정으로 더블역세권 프리미엄이 기대된다. 2030년에는 1·2·3호선을 연결하는 4호선(엑스코선) 개통도 예정돼 있다.

분양 관계자는 “대구 부동산 시장에서도 입지에 따른 선별이 더욱 뚜렷해지고 있다”며 “힐스테이트 황금역리저브는 아파트 완판을 통해 경쟁력을 입증했고, 현재 남아 있는 오피스텔 역시 문의가 이어지며 마감을 앞두고 있다”고 전했다.

견본주택은 대구광역시 수성구 황금동 일원에 마련돼 있다.